漢來美食「日日烘焙」重奶油麵包超香太邪惡　微熱山丘新品Smille

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此次推出的秋季限定商品，風味決勝關鍵在於優質奶油，李主廚與眾多法國最佳甜點工藝師MOF英雄所見略同，皆以法國LESCURE萊思克AOP發酵奶油凸顯其心血力作之風味。通過法國法定產區管制AOP認證的萊思克發酵奶油，乳源皆來自法定夏朗德保護產區，牛隻只吃該區生產的牧草及糧食，收乳後以脫脂、生物發酵熟成、洗滌等傳統工法製成毫無添加劑的奶油，分子質地細緻、口感滑順綿密，優雅的奶油香氣持久綿延，尾韻呈現迷人榛果味。而乳脂肪含量高達84%的萊思克片狀奶油風味細緻輕盈、延展塑性極佳，適合旋轉、扭曲、整形，是全球頂尖名師製作可頌、酥皮類糕餅時的奶油首選。
多款甜點系麵包造型小巧精緻、風味暗藏。像是「栗子魔方」，外型如時下風行千層吐司的縮小版，麵片層層堆疊的立方體中填入甜度適中的法國栗子泥，多層次的咬感搭配香滑栗子，是秋天最應景的享受。「焦糖鹽之花」麵團以四折兩次的折疊手法創造鬆脆密實的口感，擠入麵包內層的焦糖餡以LESCURE萊思克發酵奶油熬煮，並添加法國鹽之花和巧克力巴瑞脆片平衡風味並增加趣味口感，裏外都嚐得到發酵奶油輕盈優雅的香氣。
另有經典路線麵包，像是「布里歐吐司」，又稱皇冠吐司或國王吐司，因其烤焙後膨脹的自然裂口有如皇冠而得名，主廚添加的LESCURE萊思克發酵奶油佔麵團40%，品嚐時完全不需抹奶油或其他配料，麵包本身就充滿發酵奶油獨有的榛果芬芳。還有法式烘焙必備的可頌，主廚在麵團中揉入靜岡抹茶粉、再搭配一層深色的原味麵團貼皮製成「雙色抹茶可頌」，帶濃郁茶香，與萊思克輕盈的奶油氣味相乘，頗有東方情調。
至於以土鳳梨酥名聞國際的微熱山丘，經過3年籌劃，推出全新品牌「Smille 微笑蜜樂」，明（11）日以旗艦店的形式在松山文創園區正式面客。Smille以「Smille Anywhere, Smile Anytime」的核心概念出發，將空間設計成室內公園，首發四款水果口味的蜜樂酥，包含鳳梨卡士達蜜樂酥、香蕉芭樂蜜樂酥、燻鮭魚百香蜜樂酥和季節限定的紅玉蘋果蜜樂酥。
業者提到，「Smille 」是由微熱山丘SunnyHills 的S為出發，結合法文「千」單位的 Mille及希望能為每個人帶來「微笑」的Smile組合而成，延續微熱山丘「From Fruits to Delights」的精神，希望透過蜜樂酥，將更多水果用甜點的方式走入日常，用多種滋味被更多人認識。
Smille首發推出的水果甜點「蜜樂酥」，改良自法式千層，以長約25公分的U型酥皮為基底，填入酸甜水果內餡，搭配著精心設計，方便就口。以多種水果奶醬、可可脂醬等為基底，並使用低糖真空蜜漬技術來處理水果，撒上精心挑選的配料，一口咬下，鮮脆果丁與滑順奶醬被鬆脆的酥皮包覆，帶來層次豐富的滿足感，酸甜水果奶醬與酥皮奶油香氣彼此襯托。另也有民眾熟悉的「微熱山丘」同樣於新開店中提供，以雙品牌概念打造水果策展廊道。