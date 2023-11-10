決戰五五波選區！蔡英文明展開台中拜廟行程 賴清德佈局中彰投
明年大選外界普遍不看好民進黨立委過半，為強化五五波選區戰力，總統蔡英文明天將展開台中拜票行程，為立委林靜儀、莊競程與新人江肇國拉抬聲勢；民進黨總統參選人賴清德緊接著在後天成立中彰投3處競選總部，一鼓作氣點燃決戰中台灣戰火。
記者顏幸如／台中報導
台中市有8席立委，其中國民黨2席、民進黨6席，地方看好國民黨江啟臣、楊瓊櫻與民進黨蔡其昌、何欣純、張廖萬堅這5區目前選情穩健，另3區較有變數。民進黨評估這3席再加把勁應可過關，列為輔選重選區域，第一波由總統蔡英文親征，明天展開緊湊的拜廟行程。
明早9點30分，蔡英文將由中二選區林靜儀陪同，前往台中市龍井區無極天道監修宮參拜；10點30分到莊競程的中五選區北屯區福隆宮參香贈匾；11點到西區德順宮廟口開講，與中六選區新人江肇國同框。
總統參選人賴清德的中彰投聯合競選總部，也將於12日一口氣成立三處，正式點燃決戰中台灣的戰火。上午9點30分在南投縣立體育場、下午2點30分在彰化市成功停車場、下午4點在台中市烏日區高鐵站旁的日出停車場，也是林靜儀的選區。唯彰化市反大埔火葬場自救會可能到彰化場抗議，為競選活動增添變數。