因應數位轉型打國際盃　證交所林修銘親上火線徵才、開出百萬年薪

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證交所以台灣創新板支援台灣創新生態圈發展、ESG生態系推動資本市場永續轉型、運用人工智慧和大數據等監理科技數位轉型暨推動產業分布、資金來源及投資標多元發展，以提升資本市場韌性及競爭力，開創數位驅動新時代。
目前證交所共有626名員工，平均年齡近50歲，預計未來10年有3分之1，即200多人將陸續退休。林修銘表示，證交所為台灣唯一集中交易市場，具有特殊的地位與功能，且上市公司逐年增加，為因應各項業務開拓，必須廣納人才。
本次新進人員招募，分會計、商管及資訊共3大類別，總計招募38名新進人員。包括會計人員2名、財金人員(包含交易制度、券商服務及業務規劃三組)18名、應用系統開發人員4名、AI/ML/超自動化人員4名、大數據資料人員2名、網站開發人員3名、資通安全人員3名、系統與網路管理人員2名。
由於證交所年初已招募30多名新血，因此今年總計招募超過70位人才，不僅喊出新進人員年薪近百萬，還強調證交所員工福利佳。像是有豐富多元的社團活動，如羽球社、桌球社、單車社、瑜珈社、高爾夫球社等14個運動性與休閒性社團。
證交所也提供同仁完整生育支持體系，0-12歲證交所一起養、讓年輕人敢婚、願生、樂養，包括產假、有薪家庭照顧假、生育獎勵、子女撫育金、子女托兒津貼以及教育補助等….以減輕同仁養育下一代之負擔，以期提高生育率、為臺灣的未來共盡一份心力。