學生打老師打同學！全教產爆南崁高中拒通報　籲校園零暴力

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第三次暴力事件發生於10月6日班會課陪同老師恰不在時，A生因不滿訓育組長廣播通知其他幹部去領取班會紀錄簿，衝到學務處欲攻擊訓育組長，雖遭實習老師及職員制止，但A生踢壞收納櫃，並致一名男職員及一名男實習老師肢體受傷。
全教產理事長林碩杰說，前二次攻擊事件，校方僅視為學生間「爭吵行為」，未進行校安通報，但由於校園暴力及偏差行為乃是校安通報事件類別之一，南崁高中明顯已違反相關規；第三次暴力事件，南崁高中未立即通報，經校內教師強烈要求下，校方才勉強完成校安通報。另外，校內教師對外求援時，南崁高中主任竟指責該師害行政人員要寫檢討報告。
林碩杰提到，據知，A生於國中7年級曾發生其他家長以電擊棒「報復」A生的新聞事件，經議員揭露並爭取100多萬經費，供A生完全抽離至畢業；8年級時，A生仍攻擊老師，曾遭法官裁決當庭不得返家，直接保護管束14天；9年級時，A生將暴力發洩於桌椅、櫃子、電腦等設備。
南崁高中教師日前提出要求，全校師生應有安全之教學及求學環境，建議學校及主管機關應有更積極作為，保護全體教師與學生之人身安全，不要再重演粉飾太平、隱匿通報、息事寧人等消極作為。
全教產認為，教育主管機關未掌握追蹤完整資訊，讓教師和學生暴露於恐懼之中；尤其校園安全出現漏洞時，不該是維護學校面子的時機，尤其鬥爭吹哨者更是畫錯重點，不檢討自己、反而檢討別人。
全教產也呼籲教育部，推動零體罰之際，也該推動「校園零暴力」，要勇於面對教學現場實況，建立相關SOP處理流程，該給予經費及人員就要給，該抽離就要抽離，不能讓學校教師單打獨鬥、事後才給教師支持與療傷。務必要讓學生擁有一個安心友善的求學環境，讓教師擁有一個安全有尊嚴的勞動條件。