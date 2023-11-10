馬英九挺全民調決定在野總統候選人 柯競辦：感謝以大局為重
藍白合持續陷入僵局，隨著11月20日正副總統登記日越來越接近，各界關注藍白合是否會破局？前總統馬英九贊成以全民調方式決定在野正、副總統候選人。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（10）日表示，大選不能只待在同溫層，必須爭取中間選民，感謝馬英九展現真正以大局為重的態度。
記者呂炯昌／台北報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今日透露，有一位重量級的藍營大老幾天前馬英九提出一個構想，建議用「侯柯配」或是「柯侯配」來跟「賴蕭配」進行對比式民調，馬英九非常贊成這樣的做法。至於市話與手機的比例，可由兩陣營來進行討論。另外，蕭旭岑也呼籲藍營跟支持者，不要攻擊柯文哲。
陳智菡今日在競辦受訪表示，大選必須爭取中間選民的支持、進而促成政黨輪替，感謝馬英九真正以大局為重，也感謝蕭旭岑的善意。
陳智菡強調，應該要用科學的方式來回應民意，特別是要爭取中間選民的支持，在一場大選當中，不能只在同溫層裡頭，一定要爭取中間選民，才有可能贏得這場大選。
陳智菡表示，日前他們提出的3份民調大概用了4、5天做完，現在要做全民調還有時間，只要國民黨願意接受全民調，要找哪幾家民調公司，以及市話與手機的比例都可以談。
陳智菡也提醒，2024大選不是只有總統這一局，立委選戰也非常重要，國民黨小雞們都期盼柯文哲能為他們站台，柯文哲也有意願。因此民眾黨及柯陣營，還是會以最大的彈性及善意，努力整合到最後一刻。