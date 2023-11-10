新北玄天上帝文化季啟動　明起三重大都會公園「迎鬧熱」　

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新北市道教玄天上帝會理事長林文彬表示，今年文化祭自11月17至19日連三日辦理祈福法會，現場並設置七星平安橋，民眾過平安橋即送平安糕；新莊中醫藥養生藥膳協會並在17日下午2時起於現場提供限量500份藥燉排骨，讓信眾補補身子;另19日則在三重區進行祈安賜福遶境踩街，由全台300尊神尊聯合賜福，沿途發送平安糕、平安餅，並有藝陣匯演及鑽轎腳活動，歡迎民眾擺設香案迎神。
新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏說到，世事無常，需要信仰安定人心，也需要一部好電影撫慰人心，適逢國片《車頂上的玄天上帝》於活動期間上映，導演黃文英期許透過信仰與影片，帶大家找到更好的自己，陪伴度過困頓時刻；將恭迎玄帝到電影院觀賞，感念祂為信眾帶來的人生信念，而劇組19日也會到紅壇參拜，祈願票房長紅。
新北市政府民政局說明，為倡導民俗技藝並發揚傳統藝術文化，分別於11、19日邀請龍五洲掌中劇團、15、19日邀請水錦歌劇團於會場下午及晚間展演玄天上帝故事，讓大家透過戲劇，更瞭解、貼近玄帝文化。除戲劇展演外，還有孝親、寫生、捐血活動及公益團體設攤園遊會，讓文化祭更具公益涵量，詳細活動資訊，可至新北市政府民政局官網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。