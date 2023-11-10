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新北玄天上帝文化季啟動　明起三重大都會公園「迎鬧熱」　

▲「2023新北市玄天上帝文化祭」將在三重大都會公園原住民主題園區「迎鬧熱」登場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.10）
▲「2023新北市玄天上帝文化祭」將在三重大都會公園原住民主題園區「迎鬧熱」登場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.10）

記者吳嘉億／新北報導

為推廣宗教信仰慈悲救世、濟弱、孝道等信仰文化，「2023新北市玄天上帝文化祭」今（10）日在新北市政府舉辦記者會宣傳，活動將於明日起至19日在三重大都會公園原住民主題園區熱鬧登場，規劃踩街遶境、趣味競賽、七星平安橋及孝親等活動，並有掌中戲及水錦歌劇團精彩演出，搭配即將上映由藝人林依晨及周渝民主演的國片《車頂上的玄天上帝》，預估將掀起一波「迎鬧熱」熱潮。

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新北市政府民政局長林耀長表示，活動自103年首度辦理，迄今已第9屆，今年由新北市道教玄天上帝會及值年宮廟三重威天宮，邀請全台供奉玄天上帝宮廟逾150間宮廟、300尊神尊會香新北賜福，透過道教科儀、民俗文化藝術展演、關懷弱勢等系列活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道等信仰文化，邀請民眾同來祈福、看戲做公益。

▲新北市政府民政局長林耀長(左)與新北市道教玄天上帝會理事長林文彬(右)說明玄天上帝雕像腳踩龜蛇的特徵及意義。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.10）
▲新北市政府民政局長林耀長(左)與新北市道教玄天上帝會理事長林文彬(右)說明玄天上帝雕像腳踏龜蛇的特徵及意義。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.10）
新北市道教玄天上帝會理事長林文彬表示，今年文化祭自11月17至19日連三日辦理祈福法會，現場並設置七星平安橋，民眾過平安橋即送平安糕；新莊中醫藥養生藥膳協會並在17日下午2時起於現場提供限量500份藥燉排骨，讓信眾補補身子;另19日則在三重區進行祈安賜福遶境踩街，由全台300尊神尊聯合賜福，沿途發送平安糕、平安餅，並有藝陣匯演及鑽轎腳活動，歡迎民眾擺設香案迎神。

新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏說到，世事無常，需要信仰安定人心，也需要一部好電影撫慰人心，適逢國片《車頂上的玄天上帝》於活動期間上映，導演黃文英期許透過信仰與影片，帶大家找到更好的自己，陪伴度過困頓時刻；將恭迎玄帝到電影院觀賞，感念祂為信眾帶來的人生信念，而劇組19日也會到紅壇參拜，祈願票房長紅。

新北市政府民政局說明，為倡導民俗技藝並發揚傳統藝術文化，分別於11、19日邀請龍五洲掌中劇團、15、19日邀請水錦歌劇團於會場下午及晚間展演玄天上帝故事，讓大家透過戲劇，更瞭解、貼近玄帝文化。除戲劇展演外，還有孝親、寫生、捐血活動及公益團體設攤園遊會，讓文化祭更具公益涵量，詳細活動資訊，可至新北市政府民政局官網查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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