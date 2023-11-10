最強團媽柯以柔分享好神裝潢術　首曝品味機能宅

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育有三個寶貝，重視居家安全的柯以柔，選擇歐德傢俱無毒低甲醛「健康綠建材」，透過系統櫃量身訂製的特性，把新購入的「洗地機」、「3C影音設備」完美收納；電視主牆及沙發背牆不選用時間久會產生裂痕髒汙的油漆，或受潮會破裂泛黃的壁紙，改用系統板混搭輕淺木格柵做造型牆及櫃體，不但抗磨耐髒好保養，增加儲物量又美觀大器，還可以當網美牆，一舉數得。
讓「電商女王」柯以柔驚豔的是，這次配合才知道歐德推出同樣榮獲綠建材標章的「Order floor超耐磨木地板」，易清潔好保養，不怕孩子跑跳有效降噪20dB不擾鄰，讓她安心又放心。
擁有寬敞的「開放式中島大廚房」是柯以柔最大夢想，大理石紋檯面串連餐桌；隱藏式冰箱和零食櫃；結合智慧家電烤箱、炊飯櫃、電動升降烘碗機及崁入式移動插座；串連造型洞洞板作為轉場過道，收納廚房小物，每天待在餐廚區做輕食料理，欣賞窗外整片綠景，讓她覺得「好幸福」。
全室裝潢讓柯以柔最滿意的是兒童房，「空間只有2坪多，收納卻是100分」，買現成家具無法發揮坪效，還會產生許多畸零空間，透過系統傢俱量身訂製、歐德多寶閣臥榻設計，完美儲放書籍、衣物、生活用品，可以做為書房、睡眠區、遊戲室，透過白牆投影變身視聽室，成了柯以柔和孩子共享天倫之樂的甜蜜小窩。
家是要住十幾二十年，裝修過程繁瑣費時，還要噴很多錢，柯以柔表示「如果沒有一次完美到位，以後還要花時間重修那才嘔。」高品質設計、完善售後服務以及系統傢俱可搬遷優勢，讓柯以柔開心成為歐德10年以來忠實愛用者。