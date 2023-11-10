啦啦隊女神爆劈腿離隊！倪暄重返樂天主場被感動：有點想哭
曾有「最美啦啦隊」封號的倪暄，去年遭科技業男友爆料劈腿，交往期間出軌球員陳晨威，和球員有感情糾葛，犯了樂天球隊大忌，今年1月宣布約滿離隊，被迫告別啦啦隊，她近日再度踏入樂天主場球場，面對滿場球迷熱情和她打招呼，讓倪暄相當感動，坦言有點想哭的衝動。
記者江芷稜／綜合報導
倪暄2012年客串代班，沒想到進入啦啦隊就當了12年，還曾是Lamigirls的隊長，和球場的感情相當深厚，未料去年被舊愛爆料劈腿，甜美形象毀於一旦，約滿只好離開球場，不過後輩林襄同樣跟球員馬傑森戀愛，卻沒有被解約，倪暄坦承每個人狀況不一樣，自己也只能接受。不過她近期轉型成藝人表現不錯，尤其是在《全明星辯論會》展現口才，頗有顛覆形象的意味。
最近中職台灣大賽熱烈開打，倪暄驚喜現身樂天桃猿球場看球，獲得熱烈歡迎，還和吉祥物「大聖」開心合照，在球迷的鏡頭下獲得許多美照，她感性表示，難忘球場裡熟悉的休息室和一起應援的女孩們，這次只能坐在場邊看大家表現，經過觀眾席時，許多球迷熱情打招呼，「當下真的很感動（甚至有點想哭的那種），太多感情和回憶了」。
倪暄說出真心話，「主場的最後一戰，再次踏進來，有種和自己也和過去和解的感覺，謝謝球迷朋友」，林襄、琳妲等人也表態很想念她，可惜沒遇到，也有球迷安慰她「不用和解，妳又不欠任何人」，期盼她在自己的舞台繼續發光發亮吧，倪暄回覆，「的確不欠任何人！是我自己心裡的坎，畢竟是自己待了十年的地方」，內心相當不捨。