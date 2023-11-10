全國首部「童軍歌曲300首」教材 新北推童軍教育陶冶學童品德
為推廣童軍教育讓孩子能陶冶品德及快樂學習，由新北市政府教育局、新北市童軍會理監事及各校童軍團參與錄製，今（10）日在新北市政府舉辦全國首部「童軍歌曲300首」教材發表會，除將提供給各校童軍活動使用外，也會將電子版分享給各縣市，共同推動童軍教育的發展。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，新北市集結童軍教師逐步編輯童軍教材，自2018年至2022年已首創「童軍教育補充教材」、「童軍18堂課影片」、「童軍手冊」、「童軍18堂課」等4套各階段童軍教材，今年再發表「童軍歌曲300首」教材，將童軍運動常會用到的歌曲編纂為教材，提供各級童軍在教學上的應用，讓孩子透過歌曲和遊戲，愉快地學習品德、紀律和生活技能；指出各項教材除提供全市各校使用外，也將電子版分享給各縣市。
負責整合錄製童軍歌曲300首的新北市童軍會副總幹事、光華國小校長洪中明表示，本書著重在童軍歌曲的教唱，各團服務員在應用上可以採取學員自學和教唱二種方式。建議稚齡童軍和幼童軍的服務員在教學上可以採取先教後唱等方式；童軍以上之學員，可以讓童軍先聽唱再教唱，學習效果更佳。此外，提供的音樂檔案包含純音樂版和人聲版，讓各團能有更多運用空間。
新北市政府教育局說明，童軍教育是新北市重要政策，自2015年領先全國達到「校校有童軍」目標，至今已成立627團，1萬多位學生參與，無論在團數或是人數，都是全國之冠；這套「童軍歌曲300首」教材預計將在12月發送新北市各級學校做為教學使用，讓各校透過童軍歌曲傳唱，結合遊戲和戲劇，以潛移默化方式培養孩子正向、服務的人生觀，逐步陶冶好品德。