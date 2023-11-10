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民眾黨不要新黨要！陸配子游智彬：邀徐春鶯加入不分區

▲游智彬指出，作為新黨的一員，會積極向新黨黨中央推薦，積極邀請徐春鶯加入新黨不分區名單。（圖／資料照，記者李春台攝）
▲游智彬指出，作為新黨的一員，會積極向新黨黨中央推薦，積極邀請徐春鶯加入新黨不分區名單。（圖／資料照，記者李春台攝）

記者李春台／桃園報導

針對陸配在台灣參政，除須放棄中國大陸戶籍之外，是否還要放棄「中華人民共和國國籍」？陸委會定調陸配「放棄戶籍」不夠，還必須「放棄中國大陸國籍」才可以當立委。新黨立委參選人游智彬今（10）日表示，國民黨、民進黨與民眾黨都都不是真心對待陸配，他也張開雙手歡迎徐春鶯加入新黨不分區名單。

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直接嗆聲陸委會主委邱太三根本就「老番顛」，游智彬表示，根據《中華民國憲法》與增修條文，台灣和大陸本就不是兩國關係，而是兩岸之間的「特殊關係」，如果是「國與國」，應該是外交部處理對大陸業務而非是陸委會。邱太三自己是陸委會主委，難道沒搞清楚陸委會業務職責之所在？邱太三這個說法是罔顧法律規定，踐踏法律。不僅傷害陸配，更是傷害兩岸婚姻家庭，破壞兩岸婚姻。

游智彬指出，自己身為陸配的孩子，實在沒有辦法接受父母輩的大陸配偶，青年時代加入兩岸婚姻，為台灣生兒育女，為台灣照顧老人，為台灣經濟打拼貢獻GDP。今天連參政權都要被剝奪，而且是民進黨政府扭曲憲法，扭曲憲法賦予人民的參政權，刻意欺壓36萬的兩岸婚姻家庭，製造台灣社會的不安與對立，拉高兩岸的不安與對立，甚至連副總統賴清德都加入其中，一個被政治野心浸潤的「抗中保台」政策已經千瘡百孔，民進黨的大員卻仍要以犧牲36萬陸配，踐踏百萬兩岸婚姻家庭為祭旗，令人不齒。

游智彬進一步痛批，國民黨、民進黨、民眾黨都不是真心實意對待陸配，今天的《兩岸人民關係條例》對陸配充滿歧視，就是國民黨和民進黨合謀的結果。國民黨和民進黨對陸配都是虛情假意，連不分區都是把陸配擺在不安全名單、擺在外籍配偶之後，刻意製造台灣新住民之間的內部矛盾。

據民眾黨內部人士透露，黃珊珊和陸配開完會直接落下一句「這一次沒有機會就下一次」。游智彬誠懇期待民眾黨柯文哲主席要說話算話，不要利用陸配，用過就船過水無痕。游智彬進一步指出，作為新黨的一員，會積極向新黨黨中央推薦，積極邀請徐春鶯加入新黨不分區名單。游智彬表示，新黨雖小，對陸配卻是真心實意，對兩岸一家親的推動也是真心實意。

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