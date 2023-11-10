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中居正廣盲腸炎手術併發「腹膜炎」致死率高　關鍵痛點需立即送醫

▲「腹膜炎」沒有及時接受治療，致死率可是會相當高，一文看懂「腹膜炎」是什麼。（情境圖／photoAC）
▲「腹膜炎」沒有及時接受治療，致死率可是會相當高，一文看懂「腹膜炎」是什麼。（情境圖／photoAC）

記者周淑萍/綜合報導

日本天團SMAP的中居正廣，遭爆罹癌1年，近日友人透露，中居正廣因盲腸炎手術惡化，併發腹膜炎，導致大腸被切除了一半以上，也因此體重大減18公斤，休養2個多月後，才恢復氣色重返螢光幕前。但究竟「腹膜炎」是什麼？關鍵的痛點是什麼？沒有及時接受治療，致死率會相當高的「腹膜炎」，一文看懂！

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📍腹膜是什麼？

根據中國醫藥大學附設醫院 內科部消化系蕭望德醫師公開的文章得知，腹膜是覆蓋在腹壁與腹內器官表面的一層膜，除了對臟器有支持固定的作用外，還具有分泌和吸收的功能，在正常情況下，腹膜也會分泌少量漿液以潤滑臟器表面，減少器官運動時的摩擦。比較特殊的是，腹膜可防禦或吞噬機能的細胞，當腹腔臟器發生感染，可迅速趨向感染病灶，包裹病灶或產生粘連，使病變局限而不會迅速蔓延。

📍誘發腹膜炎的病因？

包括腹內臟器的急性穿孔與破裂，例如急性闌尾炎、消化性潰瘍、胃潰瘍等。甚至女性在分娩或流產時，都可能因為感染而引發急性腹膜炎。若因其他病變造成腸阻塞，致使腸壁損傷，失去正常的屏障作用，腸內細菌伺機侵入腹腔，另外，外傷、手術不慎或者有手術植入物，也可能將外界細菌引入腹腔。

📍腹膜炎的症狀？

主要表現是腹痛及發燒畏寒，可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉或是便祕等，嚴重者可能出現呼吸喘促、少尿、低血壓，甚至休克死亡，病症與腹內感染沒有太大差異，最明顯的區別在於腹膜炎病人連轉動身體都會使腹痛加劇，理學檢查也會出現，按壓患處再放開時會特別疼痛的反彈痛。

▲手術、外科、開刀、病床。（圖／取自Unsplash）
▲肝硬化患、腹膜透析洗腎患者容易反覆出現腹膜炎。（圖／取自Unsplash）
📍哪些是容易反覆發作的特殊族群？

肝硬化患者尤其是中、重度的病人，常常會合併大量且較難控制的腹水，且因為腸子浸泡於腹水中，會增加腸內菌種轉移至腹水中造成腹膜炎的機率。另外，還有腹膜透析洗腎患者，通常是人為因素，主要發生在更換透析液的過程中，例如導管接頭不慎接觸、透析藥水破損、未洗手、未戴口罩、未關門窗及空調，細菌就可能進入腹膜腔而引發腹膜炎。

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