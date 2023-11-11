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今日我最匯／美放「鷹」貶勢再起　新台幣下周能否翻升要看這臉色

▲美國聯準會（Fed）「鷹」派抬頭，美元指數獲支撐，亞洲主要貨幣兌美元「貶」勢再起，新台幣兌美元也連4貶，本周五11月10日收在32.352元，周線亦收黑。圖／記者顏真真攝）
▲美國聯準會（Fed）「鷹」派抬頭，美元指數獲支撐，亞洲主要貨幣兌美元「貶」勢再起，新台幣兌美元也連4貶，本周五11月10日收在32.352元，周線亦收黑。圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）再放「鷹」，美元回升逼近106，美國10年債殖利率也走高，亞洲主要貨幣兌美元「貶」勢再起，日圓貶破151兌1美元，新台幣兌美元亦連4貶，本周五收在32.352元，貶值9.4分，周線收黑。展望下周盤勢，匯銀人士認為，由於下周二美國將公布最新通膨數據，加上美國政府關門危機再起，預估在美通膨數據公布前，外資流向將仍不定，在市場將趨向觀望之下，新台幣將呈震盪整理格局。

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一周多前，美國聯準會才連續第2次會議維持利率不變，市場預期美國升息循環可能已到盡頭。但隨著美國聯準會官員相繼發表偏「鷹」派言論，加上短線美元實質需求仍強，支撐美元指數回升，尤其本周五聯準會主席鮑爾最新談話再放「鷹」，指稱實現2%目標的持續進展並不確定，通膨帶來了一些假象。如果進一步緊縮政策比較好，聯準會將毫不猶豫去做。

在美國聯準會「鷹」派抬頭之下，美元指數一度升至105.99，快破106，之後又拉回至105.77，亞洲主要貨幣「貶」勢再起，日圓兌美元一度貶至151.48價位，韓元周五走弱收貶在1316.80兌1美元，而新台幣兌美元本周也從收盤高點32.143元一路回貶至周五的32.352元，單日貶值快1角，也連續4個交易日收貶，累計1周下來貶值4.9分，周貶幅0.15%。

展望下周盤勢，法人認為，儘管11月初美國聯準會暫停升息，讓市場風險偏好情緒回升，減弱對美元及美債殖利率的支撐，但美、台利差大，逢低買匯需求仍在，加上聯準會主席鮑爾最新談話，強調若有要會毫不猶豫升息，市場對於升息循環結束的樂觀預期降溫，也將限縮美債殖利率下檔空間，而下周二美國又將發布通膨數據，預料外資流向將仍不定，市場將繼續抱持觀望態度，以實質拋匯需求為主，新台幣將呈現震盪整理格局。

匯銀人士也提到，由於下周二美國將公布最新通膨數據，加上11月18日美國政府再面臨關門危機，政治風險又提高，預期美國最新通膨數據公布之前，在市場缺乏指引、趨向觀望之下，預估新台幣將呈現盤整格局。

凱基銀行財富管理處副總經理鄧志豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時亦指出，由於美元指數成分有一半是歐元，還有日圓及英鎊，目前這些貨幣利率水準都沒美元這麼高，在利差優勢及美國聯準會主席鮑爾也沒鬆口停止升息，市場預期12月仍有升息1碼的可能，美元指數還是會往相對比較強勢方向發展。

至於美元何時才會轉向？他表示，由於貨幣政策有遞延性，一般約半年左右，他認為聯準會停止升息後會先觀察半年，看美國經濟數據表現，再決定明年下半年是否降息，預估美國降息時間點，明年6月以後發生的機率較大。

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