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劉德華《潛行》網路販毒！熱戀香港影后婚紗照曝　鮮血沾滿白西裝

▲劉德華（右）在電影《潛行》中上網販毒，還熱戀香港影后劉雅瑟，浪漫婚紗照曝光，但鮮血卻沾滿他的白西裝，令人匪夷所思。（圖／華映）
▲劉德華（右）在電影《潛行》中上網販毒，還熱戀香港影后劉雅瑟，浪漫婚紗照曝光，但鮮血卻沾滿他的白西裝，令人匪夷所思。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

香港犯罪動作電影《潛行》由天王劉德華監製並主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟等實力派演員共同演出，並由《追龍》導演關智耀執導。今（10）日公佈電影海報及預告，故事聚焦於警方和販毒集團鬥智鬥力的對決，劉德華化身大毒梟在網路販毒給青少年，更與香港金像獎影后劉雅瑟有結婚劇情演出，精采可期。

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▲劉德華（右）在電影《潛行》中與劉雅瑟結婚。（圖／華映）
▲劉德華（右）在電影《潛行》中與劉雅瑟結婚。（圖／華映）
▲電影《潛行》中，劉德華穿西裝卻滿身鮮血。（圖／華映）
▲電影《潛行》中，劉德華穿西裝卻滿身鮮血。（圖／華映）
犯罪動作電影《潛行》匯聚8大金獎巨星演出，包括影帝級的劉德華、林家棟、任達華、鄭則仕，再加上多次獲得提名肯的男神彭于晏、劉雅瑟、姜皓文及新秀劉俊謙、談善言及朱鑑然共同演出，卡司一字排開，是近期華語電影難得一見的堅強陣容。《潛行》充滿了警匪對決的風格，但所有人物之間濃烈的情感，交織出複雜又吸引人的劇情，劉德華說：「大家也可視這部電影是家庭片及友情片。」林家棟補充：「還多加一點浪漫！」

▲電影《潛行》中，彭于晏（左）與劉德華有精采對手戲。（圖／華映）
▲電影《潛行》中，彭于晏（左）與劉德華有精采對手戲。（圖／華映）
《潛行》預告中，開場由兩大影帝劉德華和林家棟在車內對話，兩人感嘆時代變遷、世界變複雜，輕鬆中又帶著微妙氛圍，為電影揭開序幕。畫面一轉，一連串驚險刺激的動作場面出現，爆破槍戰、公路追車讓觀眾目不暇給。

劉德華展現角色林陣安的多重面貌，泰然掌控大局，同時也顯露其充滿心計和陰謀一面，甚至穿著沾滿血漬的白西裝，陰沉狠嗆警察彭于晏，兩人之間的對手戲同樣張力十足，也更為角色增添神祕感，和他以往的角色形象截然不同。

▲林家棟（左）及劉德華繼《風暴》之後，相隔10年在合演《潛行》。（圖／華映）
▲林家棟（左）及劉德華繼《風暴》之後，相隔10年在合演《潛行》。（圖／華映）
劉德華與林家棟繼《風暴》之後，相隔10年再度合作，劉德華稱讚林家棟的演技變好，林家棟也幽默接話：「成熟了，應該要進步的，從《風暴》到現在真的變化很大，因為片酬也變高了嘛！」但他不忘透露劉德華對電影的精神和態度都沒有變過：「每次拍完我都會問他還有沒有改善的空間、處理的對不對，希望自己可以比之前演得更好給觀眾看。」

▲電影《潛行》華麗演員名單中也包括任達華。（圖／華映）
▲電影《潛行》華麗演員名單中也包括任達華。（圖／華映）
《潛行》故事描述：時代在不斷前進，禁毒鬥爭也面臨新的挑戰，隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，而它的目標正是位於亞太中心的香港，一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護悄悄入港，準備在網路上展開狂歡式銷售！情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而「老闆」的身分仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。《潛行》將於2024年1月19日上映。

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