巷仔內／陸生納保、開放陸團、陸配禁參政　民進黨兩岸政策無邏輯

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再來是開放陸客與陸團，目前方民眾已可到中國自由行，但因疫情禁令未解，目前還沒旅行社組團赴中國；陸委會希望能夠「對等」開放，呼籲中國開放陸客來台旅遊，但因中國未回應，陸委會也不願解禁。近日因旅遊界不滿，因此傳出無論中國是否開放，台灣最晚3月1日就會自主開放。但同樣地，明明是可以立即兌現的支票，政府還是要等到民年選後。
至於陸配徐春鶯能否當不分區立委，陸委會搬出《國籍法》，認為陸配事雙重國籍，必須先放棄中國國籍才能當立委。但《國籍法》第二條明定，出生時父或母為中華民國國民，就有中華民國國籍，第九條也明訂，因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明，外國人免提出喪失原有國籍證明。
就算是針對外國人，法律仍有例外狀況，而陸配在現行法律定義中，並不算是「外國人」，陸配要返回中國國籍，實務上也不可能，陸委會卻硬要從嚴解釋，認為現在所有38萬陸配都還存有二心，不願主動放棄中國國籍，因此不得參政，這樣的解釋，讓人啼笑皆非。
從民進黨近日的這些政策方向，可以明顯看出，願意開放陸生納保，是因為陸生人數不多，略施小惠就能撕掉「逢中必反」，開放接帶旅行團赴中國、或是接待陸客，則是因為旅遊界生計受損引發不滿，希望能爭取旅行業的支持。但這兩項都還僅止於口惠利多，民進黨還在看風向，若深綠反彈，選後也可以隨時喊卡。
至於真正會衝擊政權的陸配從政，民進黨就把紅線畫死，可以讓陸配參選，但當選後也不能就職，即使這樣的政策明顯是對陸配的歧視，也堅持到底。民進黨一方面想靠區分台灣與中國「兩國」賺選舉紅利，一方面又擔心過度開放兩岸政策會影響國安，於是各部會政策立場各異，難以自圓其說。
陸配、陸客、陸生，在現行的法令下，都依《兩岸條例》規範，依法行政即可，但如果民進黨認為陸配、陸客、陸生都是外國人，應正名中配、中客、中生，那就與其他國家的國民無異，也不需要有特殊規範，《兩岸條例》可以廢除，陸委會也可以改名中國委員會，甚至直接併入外交部，根本也沒有存在必要了。
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