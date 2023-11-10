張忠謀6度任APEC特使史上最多！深獲蔡英文倚重 超越連戰蕭萬長
2023年亞太經濟合作會議（APEC）於11月15日至17日在美國舊金山舉行。總統蔡英文今（10）日宣布，將由台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，這是張忠謀第6度擔任APEC特使，超越前副總統連戰與蕭萬長的5次，是史上最多。
記者何哲欣／台北報導
張忠謀在2006年前總統陳水扁任內，就曾擔任APEC特使，民進黨政府上台後，2018年蔡英文指派張忠謀擔任APEC特使，2019年因新冠疫情APEC停辦，2020年與2021年改為現上，擔仍由張忠謀代表出席，加上2022年與今年，張忠謀六度出席APEC。
連戰則是在前總統馬英九任內，從2008年到2012年五度擔任APEC特使。蕭萬長則是在1993年首屆APEC峰會就擔任特使，1994年繼續擔任，馬英九任內的2013年到2015年也都是由蕭萬長擔任特使。
中研院前院長李遠哲在前總統陳水扁時代也曾三度擔任APEC特使，2016年與2017年蔡英文任內，也曾找親民黨主席宋楚瑜擔任特使。已故的海基會董事長辜振甫、立法院副院長江丙坤，也都分別擔任過3次、2次特使。
除此之外，擔任過APEC特使的還有央行前總裁彭淮南、行政院前副院長林信義、宏碁集團創辦人施振榮。