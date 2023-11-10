輝達與英特爾禁令有解、AI股卻不給面子　分析師解析要買嗎

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此次Intel Innovation Taipei 2023現場以實體展示包含人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前膽技術等四大主題的最新應用，以及與台灣生態系合作的最新成果，包含最新的AI PC、基於未來世代Intel Xeon處理器和Intel Gaudi 2 AI硬體加速器的最新系統，以及可配備高達288核心E-core的資料中心解決方案。
然而大家關注美國日前升高AI晶片輸往中國的禁令，有英特爾供應鏈透露，英特爾已率先提出因應方案，將推出針對符合最新禁令的Gaudi 2降規版，供應鏈也說目前來自中國下訂Gaudi 2的急單已湧入，認為出貨中國可望不受影響。
無獨有偶，根據大陸媒體報導，輝達也計畫在中國推出3款降規的新晶片，名稱分別為HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe，輝達可能在11月中旬公布。不過針對這項消息，輝達拒絕做出評論。
針對市場傳來的好消息，今日AI概念股卻不領情，指標股緯創與廣達分別跌0.5%與跌2.5%，來到98.1元與213.5元。英業達與技嘉則是小跌，緯穎逆勢抗跌漲1.4%。另外，鴻海走跌，健策與勤誠漲1到2%。
啟發投顧分析師丁彥鈞表示，輝達與英特爾迴避禁令的消息傳出，大家都會關注相關供應鏈的表現，但他認為從研發降規版新晶片到量產出貨到中國，實際貢獻營收獲利可能有一段漫長時間「還得再等等」，且AI概念股今年以來到現在已經有很大波段表現了，現在有相關消息釋出，短線上做跌深反彈還可以，但坦言不容易走大多頭的行情，因為目前股價已經大致反應完未來所有的利多消息了，提醒投資人留意。