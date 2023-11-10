中居正廣從偶像男團轉為主持天王！去年因病停工 暴瘦模樣好驚人
51歲日本男星中居正廣是已解散的日本偶像男團SMAP的成員，不僅出過唱片還會演戲及主持，影視歌三棲是屬於全方位藝人。去年中居正廣身體出狀況，動了大手術，休養2個多月就重返螢光幕前，至今仍活躍在演藝圈內，手上持有不少節目。
記者薛羽彤／綜合報導
中居正廣14歲時就加入傑尼斯事務所，成為偶像男團SMAP的一員，同時跨界成為演員，至今累積不少電視劇作品；之後他又跨足主持，以獨特主持的風格再度走紅，手上節目滿滿，成為主持界一哥。2016年SMAP解散後中居正廣成為獨立藝人，2020年他結束與傑尼斯長達34年的合作關係。
中居正廣工作量大身體操勞，健康也因此亮起紅燈，2015年他曾動刀切除喉嚨腫瘤，隔年發現肝指數過高戒酒；去年7月他因急性盲腸炎送醫，手術結束後就返回工作岡位。去年11月中居正廣突宣布到年底工作全部取消，當時他並未公開原因，2個多月後他重返主持工作，並曬出自己暴瘦的模樣，近日他的友人透露，中居正廣暴瘦18公斤，就是因病切除一半以上的大腸所導致，氣色、容貌恢復後，他才回來與觀眾見面。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請鎖定「NOW娛樂」粉絲專頁。