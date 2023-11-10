林志穎出道31年功力發威！《披荊斬棘3》奪冠 感言流露父子情
中國節目《披荊斬棘3》播出後引全網討論，整體播放量更超越前2季，今（10）日公布成團名單共計17位，台灣男星包括林志穎、信、瘦子E.So、王耀慶等人。林志穎一直以來是奪冠呼聲最高人選，獲得X fire最高分頭銜「年度總成積冠軍」，也就是得到MVP殊榮，不枉費林志穎承受車禍後的身體，不斷努力地彩排和練習，就算曾經被質疑無法熬過高強度訓練，但他始終不放棄，且每回演出總獲得滿堂彩。
記者蔡依庭／綜合報導
林志穎在獲得年度總成績冠軍的感言中說：「終於走到最後一刻，突破自我，在錄製過程中因爲生了一場大病曾經萌生退賽的念頭，感謝所有哥哥及工作人員的鼓勵讓自己繼續支持到最後。」後來又發文表示，C位或冠軍對他而言並非最重要，「是過程與團隊，自己也從這次的節目中也讓Jenson成為忠實粉絲，父子有共同的話題是收獲更大，要把這個成績和榮耀獻給團隊。」
林志穎出道31年，一出道就被譽為亞洲小旋風，演過多部膾炙人口的戲劇，也成為最早、最年輕站上香港紅磡體育館的男藝人。在《披荊斬棘3》的初舞台，他一開口就唱經典歌曲《17歲的雨季》滿滿的回憶殺。
林志穎在車禍之後，不畏身體的痛楚，勇敢跨出每一步，被誇用實際行動成為生命的鬥士，激勵很多人。另外，他在節目中不溫不火謙虛的個性也受到好評，同時也很感性。好人緣讓他在節目中結交許多好友，成為陣營隊長，帶領著團隊用不同音樂風格演出，包括樂團、唱跳、戲曲、粵語等展現各方面才華。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁