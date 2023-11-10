一堆人洗衣精憑感覺倒！達人親揭「最佳用量」　再加1物效果更好

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陳映如建議，大家可以先看產品的包裝說明，再依衣物的髒污程度做調整洗衣精用量，「舉例來說，如果包裝建議用一瓶蓋的洗衣精，但你的衣服只是穿過，像是上班時穿一下等等，沒有特別髒，其實可以打個七折左右，也就是用0.7杯的洗衣精即可」，同時放入等量的小蘇打粉，和洗衣精一同加進洗衣機的洗劑槽中，就能洗得非常乾淨。
陳映如透露，她本身洗衣精用量大多為產品建議量的7至8成，「洗衣精真的不是放越多越好，過量的洗衣精，不會提升洗淨力反而會造成殘留」，最多使用到廠商建議的量即可。另外，若擔心小蘇打粉結塊殘留，也可以先用溫水溶解再倒入。
至於洗衣產品，陳映如直言，冬天洗衣不建議使用洗衣粉，除非使用溫水洗衣，否則因水溫低可能會有洗衣粉溶解不完全、造成殘留的可能性；洗衣皂精則要注意家中水源是否為硬水，「硬水中的鈣、鎂離子與皂中的脂肪酸鈉/鉀結合，生成皂垢，不但會殘留在洗衣槽也會降低洗淨力，台灣很多地方都屬硬水區，尤其是中南部，所以大家要特別留意」。
陳映如提到現在相當熱門的洗衣膠囊，坦言它算是「凝膠型的洗衣精」，優點與缺點並存，雖然省去計算洗衣精用量的麻煩，只要在洗衣時丟入1、2顆即可，但洗少量衣物時，可能會有洗劑殘留的困擾，還要小心家中兒童誤食的意外事件。