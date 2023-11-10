特企／《大富翁4FUN》限時優惠加碼8款DLC首發釋出！

多款角色特殊服裝造型 專屬交通工具 全場最吸睛就是你
這次《大富翁4Fun》Switch版為了慶祝首次更新並感謝玩家喜愛，更新就送全新角色及新地圖-夏季慶典地圖!大宇資訊表示，為了搭配這次遊戲更新，更是加碼推出了8套超豪華DLC， 其中包含服裝造型系列（泳裝系列包、海底服系列包、海底服系列包）、環遊世界交通包等，各式角色超卡哇伊的造型及坐交通工具你來收集！當然喜歡挑戰多樣地圖的超級玩家，也不能錯過超值地圖組合包（寶藏島地圖、水上世界地圖、海底世界地圖）， 除了主題地圖外，還搭配了孫小美特殊主題造型，讓你贏的漂亮又吸睛。
首檔更新優惠再加碼 讓你免傷荷包又能Fun肆玩
本次首發更新除了推出全新角色及特色地圖免費贈送及8套超值組合DLC外，官方更是祭出日本區加碼優惠折扣，限時折扣期間至2023/11/22，主程式8折優惠，豪華DLC限定期間優惠85折，《大富翁4Fun》保留原汁原味的經典角色配音，透過玩家們整合自身的卡牌及購地策略，搭配投擲骰子決定各玩家的命運。Switch版本更是加快每次回合速度，同時優化了內部物價指數，強化了遊戲的可重玩性，想體驗透過股票投資、購置房產收穫致富人生的玩家們，趕緊上Nintendo Switch Eshop趁優惠檔期入手喲！
《大富翁4 Fun》官網
我是廣告 請繼續往下閱讀