雙11熱戰！蝦皮今直播送免運、抽iPhone 15　momo 11/11請吃冰　

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今年「蝦皮購物11.11最強購物節」跨夜直播「0元免運直播夜」將於11/10晚間18點30分登場！由派翠克、關韶文主持，並邀請經典偶像團體5566及新生代男團FEniX、女團幽靈水晶輪番登場。直播期間送0元免運券，每個整點都會抽出一支iPhone 15，還有伊萊克斯 空氣清淨機、SAMSUNG Galaxy Tab A8等獎項。
✔️11/11當日凌晨0點、10點兩大時段，每人享2張全站9.5折優惠券，消費滿2000元最高折抵2000元
✔️11/11當日每人享5張商城92折優惠券，消費滿2,000元最高折抵5,000元
✔️11/11當日每人享1張商城95折優惠券，消費滿2,000元最高折抵2,000元
📍Momo
momo「超級直播間」即日起至11月11日有李易、韋汝、艾莉兒、翁馨儀接力直播；11月11日momo雙11直播大使吳映潔GEmma將巡迴各直播間狂撒紅包雨；momo更祭出天天下單抽話題新機iPhone 15好康活動。最熱鬧「1111超狂購物節晚會」也盛大展開，11月10日及11月11日連續兩天晚間8點至10點準時開播，由黃豪平領頭帶逛破盤價商品。
雙11當日享「限定11萬份美食」，累積消費滿1,111元登記好禮六選一，自由選擇麥當勞蛋捲冰淇淋、全家法式千層蛋糕、迷客夏琥珀烏龍拿鐵、頂呱呱甜甜包、三商餐飲商品兌換券或買a送b券。
📍PChome 24h購物
今（10）日晚間8點，連續五小時跨夜直播，開箱3C家電大牌夯品，購買指定直播商品就能登記抽日本雙人來回機票、FUJI按摩椅、RIMOWA行李箱等大禮，22:00-00:00直播期間再加碼整點搶紅包雨。
✔️11/10 20:00 由車評正妹徐海莉打頭陣揭曉Roborock石頭科技家電好康
✔️11/10 21:00實況主小熊接力開箱logitech羅技夢幻逸品
✔️11/10 22:00-00:00遊戲女王咪妃公開ASUS華碩夯品與筆電加碼活動
✔️11/10 22:00-23:00 Passion Sisters揪團PK戰雙隊長短今、凱蒂一同加入直播，同步加碼整點撒紅包雨。
✔️11/11 00:00-01:00 由喪屍老爸人氣夫妻檔壓軸分享ECOVACS科沃斯家電最強促銷活動。