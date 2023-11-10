中市烏日區人口破8萬　民政局長贈3位幸運兒好禮

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烏日區公所今(10)日在公所第一會議室舉行揭彩慶祝活動，與市民分享喜悅，由局長吳世瑋帶領來賓揭開慶賀彩球，宣告烏日邁向嶄新未來，並代表頒贈3位幸運兒精美小家電及紀念牌，感謝市民支持移居烏日，同時也祝賀烏日區持續蓬勃發展，氣勢長虹一路發。
吳世瑋局指出，歷時多年，烏日人口終於由7萬人口突破8萬大關，市長盧秀燕上任以來，秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，積極推動烏日區各項建設，包括捷運綠線順利通車，烏日區成為全市唯一擁有三鐵共構的行政區；近期啟用的烏日綜合社會福利館，提供地方跨齡友善的活動空間；烏日全民運動館及新榮和段社會住宅也持續推進中；還有烏日高鐵特區、前竹、九德等重劃開發；以及備受矚目的高鐵娛樂購物城開發案，都將帶動全區周邊經濟，吸引人口移入，未來發展性持續看好。
烏日區長林崇懿表示，台中市人口持續穩定成長，不僅北屯區受到民眾青睞於今年突破30萬人，烏日區也成為民眾遷入的主要熱區，根據民政局人口統計平台資料顯示，今年折合年人口增加率前3高行政區，分別為北屯區、烏日區及南屯區，烏日區今年度迄今已增加近1,700人，且相較縣市合併時人口數，更增加逾1.1萬人，人口增加主因，不外乎交通便利，還有多項大型建設陸續進駐，帶動烏日區人口發展，成為民眾移居烏日的強烈誘因。
烏日戶所主任羅敏華說，歡慶人口突破8萬人，戶所已陸續推出「移居烏日、8(霸)氣送禮」系列活動為人口破8萬人暖身，並於第7萬9,999至第8萬0,001名設籍民眾至戶所設籍時，贈送在地清新溫泉飯店價值2,850元及1,650元的泡湯套券及下午茶套券，後續也將再加碼舉辦烏日戶所臉書粉絲專頁指定貼文留言線上抽獎，歡迎民眾密切留意烏日戶所臉書活動公告，共享榮耀和喜悅。
民政局表示，慶祝烏日區人口突破8萬人，第7萬9,999至第8萬零1名設籍烏日區的民眾均可獲得市值近萬元豐富好禮，包括公所提供的精美小家電及紀念牌，還有戶所提供的在地清新溫泉飯店價值2,850元及1,650元的泡湯套券及下午茶套券。
民政局說，人口成長與社會經濟發展及社會福利等因素密切相關，市府團隊在盧市長帶領下，施政成果逐步展現，並在各項城市評比獲得佳績，包括TVBS民調、天下雜誌、遠見雜誌、今周刊等，台中施政滿意度均為六都第一，市府將持續提升區域發展水平，增加投資和居住的吸引力，讓台中「好住、好生活」，持續發揮磁吸效應，吸引各縣市民眾遷入居住。