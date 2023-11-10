特企／艾葆國際學校與臺中科大共推永續發展

艾葆國際學校為荷蘭艾葆科教基金會（Stichting IPOE Education Foundation） 授權臺灣勁園科教集團成立的在職教育平台，分設永續、元宇宙、創新、興趣與繼續等五個學院，以推動全齡學習和終身教育為宗旨，修完課程的學員可獲得學分以及荷蘭艾葆科教基金會授予的國際認證。
艾葆國際學校的SDGs課程由國立臺中科大通識中心何昕家教授擔任總召，邀請多位臺中科大教授共同授課，內容涵蓋17項永續發展目標以及永續教育通論課程，適合大學以及公民營機關在職人士進修，並出版全台第一本永續教育教科書。臺中科大校長陳同孝於產品發布會上致詞中表示，SDGs永續發展目標與淨零未來的實踐，關鍵在「教育」。臺中科大作為中部指標性大學，將與聯盟學校率先導入永續教育課程，積極培養永續人才。
勁園科教集團執行長范文豪指出，ESG永續經營是當今全球企業面臨的迫切任務，ESG所包含的環境保護、社會責任與公司治理的面向非常廣泛，不僅影響企業的生存也牽動全球數十兆美元的龐大商機。
ESG是為促進企業實踐SDGs永續發展目標而訂定的行動準則，由聯合國和國際投資機構共同推動。因此，企業要推動ESG之前，必須先建立企業組織內的SDGs素養，理解目標才能事半功倍，本次與臺中科大率先推出SDGs課程，後續將推出與嘉南藥理大學合作的ESG課程，目前全台已有近百家企業採用荷蘭艾葆ESG永續國際認證，成果深獲業界的肯定。
艾葆國際學校強調成功的學習必須注重過程和成果，有別於大學在職專班偏重學術能力，艾葆更重視科技創新能力的養成，並以國際認證驗證學習成果，校方也會幫助學員建立業界人脈，讓艾葆國際學校成為企業菁英的搖籃。
艾葆國際學校網址
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