急轉彎！臨停違規暫緩記點只罰款 王國材揭原因：罰單非常多
自違規記點新制上路以來，引發不少職業駕駛反彈，認為衝擊生計。交通部昨（9）日拍板，在配套措施完成前，上下客貨臨停及騎樓停車違規暫停記點，但仍會罰款。對此，今（10）日交通部長王國材親回應，因為罰單非常多，配套措施尚未完成，暫緩記點，給地方政府一些時間整頓。
記者許若茵／台北報導
交通部宣布，針對上下客貨致違規臨停及騎樓處所違規停車併記1點部分微調作法，將朝兩方向進行，首先是各縣市在每隔約100-150公尺紅線未劃設至少10%的黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是要罰款，另地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需時間，在配套尚未完成前，在騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但也要罰款。
交通部說明，目前都會地區道路常見整段劃設紅線情形，臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機或一般民眾常找不到合適地點上下客貨，違規臨停即併記點1點，司機、民眾均擔心記點吊扣駕照而無法工作。交通部已請各縣市政府檢討朝每隔約100-150公尺紅線設置至少10%之黃線或專用車格，在各縣市未劃設完成前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是仍然要依規定處罰300至600元罰款。
王國材今表示，因為6月30日新制上路，開放民眾檢舉違規停車記點，這段時間經過一些討論，發覺罰單非常多，但像是劃設黃線或是設置卸貨車格、騎樓整頓都需要一些時間，因此權宜措施還沒有完成以前，暫停記點，但還是會罰款，給地方政府一些時間整頓臨時停車跟騎樓。