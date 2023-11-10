肺癌發生人數居冠！權威醫直言不意外　室內空汙恐成致癌威脅

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📍肺癌巔峰恐年增2.5萬人
陳晉興說，對於肺癌成為十大癌症發生人數之首的情況一點都不意外，肺癌在2020年已經是發生人數第一2、連續10年居於癌症死亡人數第一位，實際的患者人數不見得肺癌比大腸癌少，主要是因為大腸癌比較早開始篩檢、所以比較多個案被發現出來。
國健署自2022年7月才開始執行肺癌LDCT篩檢措施，針對重度吸菸者、具肺癌家族史者進行篩檢。因此，陳晉興預估，未來幾年內，癌症登記公布的肺癌會持續增加，且會超越大腸癌更多，預期很快就會超過2萬人，更有研究預估，肺癌高峰時期時、1年可能有2.5萬人確診，接下來2到3年就會達到巔峰。
📍45最以上應自費篩檢
陳晉興說，肺癌的風險因子包括吸菸（含吸菸者與二手菸等）、空氣污染、遺傳等，但近年觀察到與吸煙無關的肺腺癌患者越來越多，且女性肺癌走增加趨勢，接下來應該要注意「不抽菸、以室內工作為主的女性」族群可能的致病原因，並加以預防，目前推測很可能是「室內空氣汙染」造成。
此外，陳晉興提到，過去也曾經發生過嬌生嬰兒爽身粉含有石綿、後來發現是致癌物而全面下降停用的情況，若沒有找出造成肺癌的原因、只是一直進行篩檢，患者還是會持續增加，但就目前來說，肺癌發生率上升不是壞事，有助於提升民眾對於肺癌的意識，並積極參與篩檢。
「只要你會呼吸就要做（肺癌篩檢），因為你會吸進什麼致癌物，你根本不知道！」陳晉興建議，雖目前LDCT的公費篩檢族群僅限重度吸菸者與具有家族史者，但45歲以上的民眾都應該考慮自費進行肺癌篩檢，而高危險族群建議2年一次，非高危險群則2到3年一次即可。