桃機航班作業完「管制門未確認上鎖」　航警局裁罰星宇航空13萬元

肺癌發生人數居冠！權威醫直言不意外　室內空汙恐成致癌威脅

▲台大醫院外科部主任陳晉興認為，45歲以上的民眾不論是否有風險，都應該進行LDCT檢查、了解自己是否有肺癌情況。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.27）
▲台大醫院外科部主任陳晉興認為，45歲以上的民眾不論是否有風險，都應該進行LDCT檢查、了解自己是否有肺癌情況。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.27）

記者林志怡／台北報導

衛福部國健署今（10）日公布2021年癌症登記資料，肺癌取代大腸癌、躍居國人癌症發生人數之首。對此台大醫院外科部主任陳晉興表示，對此結果並不意外，其肺癌不見得比大腸癌少，主要是差在大腸癌比較早開始進行篩檢，預期未來幾年內，每年肺癌個案數還會越來越多，且可能與室內空汙有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署2021年癌症登記資料顯示，原發部位為肺、支氣管及氣管的癌症個案數達16880人，成為十大癌症發生人數首位，年齡中位數為75，標準化發生率達39.7%、標準化死亡率為22.2%，並居男性、女性癌症發生人數的第2位，且細究不同性別肺癌標準化發生率，男性趨勢大致持平，女性則有明顯的走升。

📍肺癌巔峰恐年增2.5萬人

陳晉興說，對於肺癌成為十大癌症發生人數之首的情況一點都不意外，肺癌在2020年已經是發生人數第一2、連續10年居於癌症死亡人數第一位，實際的患者人數不見得肺癌比大腸癌少，主要是因為大腸癌比較早開始篩檢、所以比較多個案被發現出來。

國健署自2022年7月才開始執行肺癌LDCT篩檢措施，針對重度吸菸者、具肺癌家族史者進行篩檢。因此，陳晉興預估，未來幾年內，癌症登記公布的肺癌會持續增加，且會超越大腸癌更多，預期很快就會超過2萬人，更有研究預估，肺癌高峰時期時、1年可能有2.5萬人確診，接下來2到3年就會達到巔峰。

📍45最以上應自費篩檢

陳晉興說，肺癌的風險因子包括吸菸（含吸菸者與二手菸等）、空氣污染、遺傳等，但近年觀察到與吸煙無關的肺腺癌患者越來越多，且女性肺癌走增加趨勢，接下來應該要注意「不抽菸、以室內工作為主的女性」族群可能的致病原因，並加以預防，目前推測很可能是「室內空氣汙染」造成。

此外，陳晉興提到，過去也曾經發生過嬌生嬰兒爽身粉含有石綿、後來發現是致癌物而全面下降停用的情況，若沒有找出造成肺癌的原因、只是一直進行篩檢，患者還是會持續增加，但就目前來說，肺癌發生率上升不是壞事，有助於提升民眾對於肺癌的意識，並積極參與篩檢。

「只要你會呼吸就要做（肺癌篩檢），因為你會吸進什麼致癌物，你根本不知道！」陳晉興建議，雖目前LDCT的公費篩檢族群僅限重度吸菸者與具有家族史者，但45歲以上的民眾都應該考慮自費進行肺癌篩檢，而高危險族群建議2年一次，非高危險群則2到3年一次即可。

十大癌症排名肺癌居冠！大腸癌因新冠減少？國健署揭關鍵原因

肺癌成癌症發生率之首！中斷大腸癌紀錄　「2族群」可公費篩

五癌篩檢真能降低死亡率？國健署以實證說明　啟動「主動追陽」遠離癌症威脅

肺癌去年奪一萬多國人性命！　「整合手術室」一站式除害

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞