唐禹哲送蘇小軒心型鑽戒！甜蜜放閃「我的女孩」 最帥伴郎團曝光
陸綜《披荊斬棘3》播出總決賽，台灣偶像劇男神唐禹哲向女友蘇小軒求婚影片曝光，他在眾多哥哥起鬨之下，由林志穎幫忙向彈殼借了戒指，當場單膝跪地求婚，讓蘇小軒忍不住激動掩面，害羞點頭答應，現場觀眾驚呼連連。唐禹哲順利抱得美人歸，今（10）日在微博曬出愛心形鑽戒，正式向粉絲們介紹「我的女孩」蘇小軒，獲得眾人祝福。
記者江芷稜／綜合報導
《披荊斬棘3》總決賽當天，唐禹哲表明今天有重要的人來到現場，邀請蘇小軒走上主舞台，哥哥們群情激動，林志穎拿來戒指，胡彥斌宣稱同組的關智斌、陸毅、伯遠、彈殼是最帥伴郎團，並拱張遠唱〈嘉賓〉，唐禹哲用手抹了額頭汗水，表示自己不太會說話，突然當場下跪，「謝謝妳出現在我的生命裡面，對我很重要，帶給我很多東西，我不說太多了，妳願意嫁給我嗎？」以實際行動證明愛意。
在全場大喊「嫁給他」的聲浪中，蘇小軒甜甜地說了聲「好」，滿場觀眾見證兩人深情擁抱，哥哥們也連聲道恭喜，場面相當歡樂。突襲式求婚曝光，唐禹哲今日在微博發文，正式向大家介紹「我的女孩」蘇小軒，並補上準備了很久的婚戒，「謝謝妳，一直以來陪在我身邊，給我滿滿的愛、鼓勵、支持，接下來換我了」。他再度感謝哥哥們的的參與，見證這麼重要的一刻，「我的兄弟們，到時候伴郎團一個都不能少」。
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