中職冠軍賽G5要帶傘！天母球場「短暫雨下整夜」 週末降雨率出爐
中職總冠軍賽今（10）晚間第5戰開打，將回到味全龍隊主場天母棒球場舉行，中央氣象局預報員陳伊秀提醒，天母球場目前已開始飄雨，水氣持續影響，整夜都會有斷斷續續的局部短暫雨，天氣型態不穩定，且這波水氣營響到下週一、二，週末兩天賽程也會受到雨神攪局。
記者鍾怡婷/綜合報導
陳伊秀指出，鋒面下午開始逐漸通過北台灣，加上東北季風增強，目前天母棒球場已經開始降雨，整夜都會有局部短暫雨，雖然一下降雨一下雨停，不過一整晚都會是不穩定的天氣，降雨機率高達50％，風向吹東北風，提醒民眾記得攜帶雨具。
晚間天母棒球場由於降雨的關係，入夜後會稍微變涼，溫度在25度上下，體感溫度28左右。
龍隊與樂天桃猿目前戰績同為2勝2敗，今晚將有隊伍搶先聽牌，週末決戰出本賽季冠軍，不過中央氣象局提醒，這波水氣會一路持續到週六、週日，要一直到下禮拜一、禮拜二水氣逐漸減少、天氣恢復穩定。天母棒球場11月11日降雨機率30％，風向吹東北風；11月12日降雨機率20％，風向吹東北風。
週六至下週二（11日至14日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；六日兩天迎風面水氣較多，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；下週一、二水氣稍減少，迎鋒面降雨稍緩，不過北臺灣低溫再進一步下降，普遍為19、20度左右，局部溫度會更低一些，請多加留意。