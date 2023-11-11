分手後變億萬富婆！泰國女狠甩劈腿男 史上最強復仇曝
俗話說的好，面對渣男和渣女最強的復仇就是讓自己過得更好。泰國一名女子諾克・萬瑞莎（Nok Wanrisa）在18歲時發現男友劈腿，小三甚至嗆她「長得醜」，萬瑞莎憤而分手並展開整容、健身和創業之路，她經歷幾年蛻變期後開了一家冰淇淋店，並在數個月內累積大量財富，成為億萬富婆，甚至讓那名曾劈腿的前男友下跪求復合。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《泰國網》，萬瑞莎指出自己曾遇過渣男，還被渣男的小三嗆聲「很醜」，還說：「這麼醜，橫刀奪愛也是剛好而已」，讓她氣得狠甩渣男，並下定決心要改變自己。當時的她長相平凡，有著方塊臉型且身材臃腫，於是她先是在泰國接受多次整型手術，接著飛往韓國進行更高階的整容，並在恢復期間積極運動和創業，雖然整容過程十分艱辛，她的手術包括了顴骨、下頷骨整型、鼻子、雙眼皮和其他地方的整型，但她咬牙挺過來，甚至在韓國的手術恢復期她還在當地學習「韓式冰品製作技術」，完全沒有閒下來。
從韓國回來的萬瑞莎搖身一變成美女，24歲那年她回泰國，並利用在韓國學到的技術，在泰國開了一家冰淇淋店，沒想到獲得巨大成功，短短幾個月內營業額達上億元台幣，前男友見她臉蛋和身材變超好，還變成上億富婆，他感到後悔莫及便開始跪著求復合，但被萬瑞莎果斷拒絕了，堪稱「史上最強復仇」。
成為億萬富翁的萬瑞莎，一開始花錢非常大手筆，買了各種豪車、名包和珠寶，很快便耗盡得來不易的財富。為了開展新財源，她開始上節目分享這段歷程，並擔任醫美和整容顧問，幾年後的現在她成為自創美妝品牌的企業家，同時是一名股票和房地產投資人，開始過上財富自由的人生。
她表示青少女時期的她很自卑，也不太喜歡拍照，感覺自己不夠漂亮，那次被劈腿之後，讓她大徹大悟，開啟了「讓自己變更好」的歷程，如今她希望能將這段心路歷程分享給其他女生，希望其他女生也能「愛自己」，並鼓勵其他女生靠自己也能過得很好，還有機會能擁有更忠誠、更帥和更優秀的伴侶。
現在萬瑞莎經營擁有23萬名粉絲的Instagram，是一名小網紅，私底下的她也積極健身，並做皮拉提斯，同時參加鐵人三項比賽，日子過得十分健康。回想過去經歷的磨難，她感到一路走來並不容易，但她很感謝過去的自己做了正確的決定。