內幕／藍猛攻白營主戰派「清君側」　馬英九挺全民調給朱立倫空間

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據了解，藍營內部分為兩種聲音，一種是將下架民進黨視為最優先的考量，可以退讓侯友宜擔任副手，力求贏回執政權、國會在野勢力過半，另一種聲音則是堅持國民黨的主體性，侯友宜絕對不能淪為副手，就算選正的會輸，8年後國民黨仍有機會重返執政。
事實上不少藍營縣市長、議長體系，以及立委參選人在藍白合持續卡關的現況下，也認為全民調也不失為一個快速合作的方式，在馬英九開第一槍後，基隆市長謝國樑就公開表態支持馬英九的說法，呼籲藍白進行全民調。
有地方人士就直言，侯友宜大型造勢也辦了那麼多場，民調沒有明顯的起色，實在也怨不了別人，不過，在馬英九表態前，都無人敢正式表態支持全民調，主要擔心背負「換侯」、「賣掉侯友宜」等罵名。
日前朱立倫提出的日本、德國模式，不外乎就是希望除了總統參選人本身支持度外，再加上政黨實力，也是在堅守國民黨不能當副手這個不能明說的底線。
據了解，馬英九今日透過辦公室執行長蕭旭岑拋出支持藍白合全民調前，也特別請辦公室透過國民黨副秘書長江俊霆與侯友宜競辦核心幕僚謝政達事先知會朱立倫與侯友宜，朱立倫隨後也在侯辦與侯陣營人士開會，但朱立倫仍傾向於堅持德國模式，也就是全民調的精神，但加入政黨支持度。
黨內人士認為，馬英九開第一槍後，無疑是給朱立倫更大的彈性與空間，但國民黨對於民眾黨的主張不可能照單全收，無論是全民調在市話或手機的比例上一定會有所堅持，另外，也一定會加入政黨支持度的民調，只是對比與政黨支持度的民調比重可以討論。
藍營認為，從藍白合作談判開始，就是國民黨、民眾黨內部各自的主戰派在阻礙合作，朱立倫與柯文哲談的時候都很順暢，但柯文哲一回去與民眾黨討論後，又會偏向主戰派，如今國民黨主戰派已經全權交由朱立倫主導，民眾黨若無法清君側，在時間非常緊迫下，勢必舊事會一再重演。藍營仍會堅守不攻擊柯文哲的態度及立場，持續釋放善意，希望最後一刻能促成合作。
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