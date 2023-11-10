中市老宅設置電梯補助　議員批：看得到吃不到

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台中市議會今(10)日都發建設水利委員會業務質詢，台中市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，關切改善無障礙高齡友善居住環境，尤其是電梯設備補助部份。
張芬郁表示，台中市目前補助電梯設備方案，分別有都更整建維護補助和內政部頒定的《原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點》，前者著重危老整建，針對電梯部分不得超過核准危老總金額的45%，後者則以改善無障礙設施，以補助增設電梯為主。
張芬郁指出，台中從2017年推動該補助以來僅有3件提出申請，其中110年核准一件，補助金額190餘萬元。反觀台北市結合都更，推出「整維得來速-B套餐」，頒訂《臺北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範》，補助總工程經費50%、上限300萬元，另還祭出免房屋稅鼓勵老舊集合公寓增設電梯，至今有69件申請，已完成38件。
至於新北市則有「電梯特快車方案」，頒訂「新北市政府辦理五層樓以下集合住宅增設昇降機補助及獎助示範方案」，補助總工程經費的45%、最高200萬之外，還有120萬的獎助金，和最高40萬的停車空間繳納代金共360萬元，至今已完成15件補助。
張芬郁要求檢視現有辦法，為何只完成1件申請，若難以推動，可以仿雙北重擬獎勵措施，此外，她也提及，增設電梯補助等方案針對集合社區，但台中老舊四樓以上透天不乏高齡長輩獨居，她要求市府於行政院會時可建議中央納入長照3.0補助項目。
張芬郁表示，超高齡人口是台灣未來要面對的問題，各局處在擬定任何政策推動相關設施時，應看見「未來人口」。
都發局長李正偉示，台中市五樓沒有電梯的老舊公寓大約30-40萬戶，對於宣傳電梯補助辦法會由公寓大廈管理科再次函告所有適用補助的大樓，修訂補助辦法的部份，會視有無足夠經費模式比照雙北模式，但他也強調老中的老宅沒有雙北多。
副市長黃國榮則表示，電梯補助能否納入長照3.0項目可以研議。