亞洲唯一離婚違法國家！菲律賓數百萬名受虐婦女困在婚姻裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
《紐約時報》報導，另一名曾受家暴的36歲格瓦拉女士（Janet Guevarra）為解除婚姻關係花費了5200美元（約等同於新台幣15萬6千元），這是她月薪的15倍。然而去（2022）年，法院駁回她3年前提交的請願書，她努力存下的血汗錢付諸流水。
法官裁定，「格瓦拉供稱丈夫在激烈爭吵時抓住她的衣領、出手推她並試圖毆打她，但不足以證明她受到身體或言語虐待的主張。」更指出婚姻神聖不可侵犯，婚姻受國家保護。這番宣言無疑讓其他跟格瓦拉一樣受到家暴的已婚婦女，墜入更無盡的地獄。
之所以離婚如此困難，是因為菲律賓有近80%人口信奉天主教，而天主教會認為，支持離婚的激進主義是「非理性的倡議」；保守派議員也堅定反對離婚合法化。
儘管在1977年，菲律賓時任總統老馬可仕（Ferdinand E. Marcos）曾簽署允許離婚法案，但僅限於佔總人口5%的穆斯林公民可提出，對於其他95%的菲律賓民眾來說「離婚」依然尚未合法化。
菲律賓社運人士內波穆塞諾（Mary Nepomuceno）說：「我們想說的是，這就像藥物一樣，只有生病時才需要服用藥物，但你不能剝奪那些生病的人吃藥的權利。」
菲律賓離婚聯盟的創始人阿爾法法拉（A.J. Alfafara）2012年與丈夫分居至今，費盡心思始終無法離婚。她坦言，自兒子9歲時選擇與父親同住以來，已經十多年沒有見過兒子了；當她想買房子時，甚至被告知必須得到丈夫的簽名。離婚非法讓施虐的丈夫得以保留孩子的共同監護權，並有權分享妻子的資產，十分荒謬。
在離婚聯盟和社運人士歷經十幾年的抗議和推動之下，如今菲律賓已有超過半數的民眾支持離婚，堪稱是菲律賓迎來有史以來最接近離婚合法化的一刻。
近幾個月，參議院也終於在30多年來首度批准一項離婚法案，並預計於明（2024）年進行二讀。目前菲律賓估計約有數百萬困在婚姻中的受虐婦女渴望離婚，卻求而不得。
法案的起草人、參議員洪蒂維羅斯（Risa Hontiveros）發表了一段感人的演說，她表示與離婚合法化運動人士的會面令她深受感動，「他們最引人注目的主題之一是，離婚是第2次機會——生命的第2次機會、愛情的第2次機會、幸福的第2次機會，我們為什麼要拒絕人們擁有這項權利？」
而現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對離婚合法化持開放態度，他身為曾同意菲律賓的穆斯林公民離婚的前總統的兒子，坦言如果草案順利通過眾議院批准，他願意簽署。不過他也公開指出，「離婚合法化在菲律賓應該不容易。」
除了離婚是非法的，菲律賓也不允許女性墮胎，任何終止妊辰的女性將面臨2至6年監禁的刑責，這讓因性侵或兒童受虐亂倫的女性處境更加舉步維艱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110