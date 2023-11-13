打造韓系廚房　網激推這款「神器」靠它夫妻免吵架

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透過「TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技」高效去汙，使用高溫蒸氣完整覆蓋餐具表面，讓微小水分子徹底潔亮餐具，輕鬆溶解頑固的油脂之餘，減少水漬殘留，不管是容易留下難纏汙漬的咖啡杯、紅酒杯，還是日常使用不同尺寸鍋碗瓢盆只要放入洗碗機，就能通通潔亮如新。若是家有小嬰兒，清洗奶瓶時透過蒸氣消毒除菌，父母更能安心使用。
「EasyRack™ Plus可調式彈性籃架」可多段式調節，輕鬆調整碗籃高度，讓餐具擺放更加靈活。洗程後自動開門烘乾功能，快速排除機內濕氣不反潮，加強烘乾效果，除此之外透過LG ThinQ App監控洗程與用電量，針對不同的材質的餐具類型、清洗需求下載適合的洗滌行程，讓洗碗變得簡單又方便！
LG看準「韓系美學廚房」趨勢，去年推出「Objet Collection® 調和美學傢電系列」時率先提出「家電傢俱化」的概念，徹底將下廚翻轉成為小確幸！讓家電宛若藝術品，不僅擁有簡約的外觀設計，更具備強大的功能性。
想要提升生活品質，就從入手LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機開始！即日起到2024年2月20日，凡購買LG QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機，加碼贈CordZero™ R5濕拖清潔機器人。更重要的是LG免費提供安裝評估與尊榮到府教學服務，即使新手購買也絲毫不用擔心！
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