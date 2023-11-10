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勞動部爭好薪！行政人員300小時職訓、月領8千　成功轉行工程師

▲勞動部辦理「青年專班」職前訓練，協助失業或待業青年找到合適的工作。圖為AI課程講師教學。（圖／勞動部提供）
▲勞動部辦理「青年專班」職前訓練，協助失業或待業青年找到合適的工作。圖為AI課程講師教學。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

大學外語系畢業的小靜，原本在機場擔任行政管理工作，體認到AI產業在未來發展趨勢的重要性，便決定辭職、換跑道，報名參加勞動部勞動力發展署北分署辦理的「青年專班」的「AI資料工程師班」，經過300小時職前訓練，順利轉職為「Python後端工程師」，成功為自己爭取到高薪工作。

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北分署今（10）日表示，因應產業發展趨勢及青年面臨的就業環境，勞動部規劃啟動「投資青年就業方案2.0」，從「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」等5大政策目標，為青年朋友們的職涯發展做加值，北分署委外辦理「青年專班」職前訓練，提供15至29歲青年適才適性的專業訓練，協助失業或待業青年找到合適的工作。

北分署指出，「青年專班」的職前訓練課程多元且專精，例如「AI資料工程師」、「韌體工程師」等班次，內容含括「機器學習」、「Python程式語言」、「資料數據分析」及「雲端部署」等程式設計技術，結訓學員不僅習得專業知識與技能，還能取得Google Ads和Google Analytics等認證，提高青年職場競爭力。

此外，參訓學員可依其身分別，申請獲得補助80%或100%的訓練費用；若是參加政策性產業的訓練課程，訓練期間還有每月8000元學習獎勵金。

小靜原本在機場擔任行政管理工作，後來決定辭職、換跑道，並透過「台灣就業通」報名參加北分署辦理的「青年專班」職前訓練「AI資料工程師班」；經過300小時扎實的職前訓練，不但擁有專業知能，也取得「Google Ads」與「Google Analytics」等4種認證，順利轉職成為「台灣知識庫公司」的「Python後端工程師」。北分署的青年專班職前訓練，不僅讓小靜實現夢想，還提高了薪資。

為了協助青年朋友順利就業，北分署在「投資青年就業方案2.0」中，持續提供青年符合當前產業發展需求之相關職前訓練課程，例如「數位多媒體設計應用班」、「AI應用部署工程師班」、「韌體工程師專業班」等。有興趣的青年可上「台灣就業通」網站「投資青年就業方案第二期 」專頁查閱。

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