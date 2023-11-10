112年屏東縣運動盛事　萬人共襄33項競賽

屏東縣立田徑場於今（10）日，舉行為期3天第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會，競賽包括田徑、羽球、舉重等33項項目，超過1萬3千名參與者熱情參與，展現了對體育發展的極大支持。縣長周春米在開幕典禮上鼓舞參賽選手要持續進步，挑戰自我，期待他們創造優異成績，再次刷新大會紀錄。
記者莊全成／屏東報導
在開幕典禮中，周春米強調縣運是屏東縣最高等級的綜合性賽事，培育優秀的縣體育代表隊，多次在全國及國際賽事上傲視群雄。回顧屏東代表隊在第19屆杭州亞運和第19屆亞洲滑輪錦標賽的優異表現，縣府將積極爭取更多國際賽事和場館，提升屏東在國際體壇的影響力。
周春米指出屏東縣政府致力於體育發展，不斷推動相應政策，整修場館及設施，提升運動環境。她特別提及潮州鎮的國際標準滑輪溜冰場，成為全台唯二、亞洲唯一的比賽場地，為選手提供優越的訓練環境。自109年屏東舉辦全中運起，屏東已經連續舉辦全民運、全國運，成為全國唯一在10年內舉辦全國三大賽事的縣市。縣府團隊正積極籌備未來的賽事，期待全國優秀運動員齊聚屏東，共創輝煌。
屏東縣體發中心表示，今年大會主題為「全屏躍動、GO FOR GOAL」，象徵著參賽選手們要展現運動家精神，為自己設下目標。屏東縣體育網提供112年屏東縣運各場賽事期程及地點，歡迎縣民前往現場為選手加油助威。