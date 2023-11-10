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JO1對上TO1：我們是神顏男團！成員當「永遠反抗期」挖鼻孔做自己

▲JO1金城碧海（上排左起）、木全翔也、川尻蓮、豆原一成、大平祥生、鶴房汐恩、與那城獎（下排左起）、川西拓實、河野純喜、白岩瑠姬、佐藤景瑚訪問時相當做自己，十分帥氣。（圖／大鴻藝術）
▲JO1金城碧海（上排左起）、木全翔也、川尻蓮、豆原一成、大平祥生、鶴房汐恩、與那城獎（下排左起）、川西拓實、河野純喜、白岩瑠姬、佐藤景瑚訪問時相當做自己，十分帥氣。（圖／大鴻藝術）

記者陳雅蘭／台北報導

日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》發跡的「神顏男團」JO1，11位成員白岩瑠姬、佐藤景瑚、川尻蓮、豆原一成、河野純喜、大平祥生、木全翔也、金城碧海、與那城獎、鶴房汐恩、川西拓實將於11日在台開唱，他們今（10）日接受「台灣TO1」的訪問，場面逗趣十足。

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▲JO1相當自戀，每個都很帥。（圖／大鴻藝術）
▲JO1相當自戀，成員每個都很帥氣。（圖／大鴻藝術）
《PRODUCE 101》系列節目是南韓最具指標的大型選秀，韓國CJ ENM在2019首度跨出海外，與日本吉本興業合作推出日版《PRODUCE 101 JAPAN》，並選出11人男團JO1；但不同韓版出道的I.O.I、WANNA ONE等「限定團體」，JO1則不會解散。

為了歡迎JO1初次訪台，今台灣媒體自稱TO1歡迎11位成員，更搞笑表示「但我們一小時後就解散」，他們見狀笑開懷，也回應：「我們也是啊（退團）。」其他人立即解釋：「開完笑的啦！」充滿青春活力又不失微微中二感，場面十分熱絡。

記者也教他們新中文「我們是神顏男團」，11人聲音此起彼落現學現賣，粉絲有望在演唱會上聽偶像獻聲。此外，豆原一成、白岩瑠姬2人被網友票選為「國寶級帥哥」，11人現場自評誰是團中最帥，豈料各個都非常自戀，全員都比向自己，白岩瑠姬、川西拓實、鶴房汐恩最後自封是「帥哥三劍客」，自信爆棚。

JO1出道至今近4年，問及團中變化最多的成員，大家一致通過指向鶴房汐恩，佐藤景瑚表示：「他一開始很有特色，就是『永遠的反抗期』，但最近有覺得他越來越成熟、圓融、冷靜。」鶴房汐恩訪問現場也十分做自己，不論是邊挖鼻孔邊回答，甚至起身轉頭調整褲子，相當有個性。

JO1《2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION IN TAIPEI》演唱會將於11月11日星期六晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦，門票已售罄，11人表示為了演出投入時間努力準備，希望歌迷屆時能看得開心。相關活動資訊可至主辦「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。JO1最新專輯《EQUINOX》已在台數位發行。

▲JO1人氣爆棚，演唱會門票已售罄。（圖／大鴻藝術）
▲JO1人氣爆棚，演唱會門票已售罄。（圖／大鴻藝術）
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