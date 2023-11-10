JO1對上TO1：我們是神顏男團！成員當「永遠反抗期」挖鼻孔做自己

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為了歡迎JO1初次訪台，今台灣媒體自稱TO1歡迎11位成員，更搞笑表示「但我們一小時後就解散」，他們見狀笑開懷，也回應：「我們也是啊（退團）。」其他人立即解釋：「開完笑的啦！」充滿青春活力又不失微微中二感，場面十分熱絡。
記者也教他們新中文「我們是神顏男團」，11人聲音此起彼落現學現賣，粉絲有望在演唱會上聽偶像獻聲。此外，豆原一成、白岩瑠姬2人被網友票選為「國寶級帥哥」，11人現場自評誰是團中最帥，豈料各個都非常自戀，全員都比向自己，白岩瑠姬、川西拓實、鶴房汐恩最後自封是「帥哥三劍客」，自信爆棚。
JO1出道至今近4年，問及團中變化最多的成員，大家一致通過指向鶴房汐恩，佐藤景瑚表示：「他一開始很有特色，就是『永遠的反抗期』，但最近有覺得他越來越成熟、圓融、冷靜。」鶴房汐恩訪問現場也十分做自己，不論是邊挖鼻孔邊回答，甚至起身轉頭調整褲子，相當有個性。
JO1《2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION IN TAIPEI》演唱會將於11月11日星期六晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦，門票已售罄，11人表示為了演出投入時間努力準備，希望歌迷屆時能看得開心。相關活動資訊可至主辦「大鴻藝術BIG ART」臉書查詢。JO1最新專輯《EQUINOX》已在台數位發行。
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