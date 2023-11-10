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台中國際花毯節　盧秀燕保證美不勝收

▲台中國際花毯節，市長盧秀燕表示，保證讓大家美不勝收、眼花撩亂，看花看到眼睛抽筋、拍照拍到手軟(圖／市政府提供2023.11.10)
▲台中國際花毯節，市長盧秀燕表示，保證讓大家美不勝收、眼花撩亂，看花看到眼睛抽筋、拍照拍到手軟(圖／市政府提供2023.11.10)

記者柳榮俊/台中報導

▲台中國際花毯節最大亮點「漂浮花都」城堡(圖／市政府提供2023.11.10)
▲台中國際花毯節最大亮點「漂浮花都」城堡(圖／市政府提供2023.11.10)
▲花毯節展區以20萬株花卉打造，呈現台中花卉軟實力及幸福城市形象(圖／市政府提供2023.11.10)
▲花毯節展區以20萬株花卉打造，呈現台中花卉軟實力及幸福城市形象(圖／市政府提供2023.11.10)
台中國際花毯節將在11月11日至12月3日登場，四大展區共20萬株花草打造花卉盛典。市長盧秀燕今(10)日率先開箱，啟動展區最大亮點「漂浮花都」城堡。她表示，此次除高達5層樓的「漂浮花都」未演先轟動，更結合台中農特產品展售，保證讓大家美不勝收、眼花撩亂，看花看到眼睛抽筋、拍照拍到手軟、還有多家農特產品展售，買到吃到笑呵呵。

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盧秀燕表示，台中舉辦全國最大的花海已經10幾年，這個地方為台中農業重要場域，這次也結合農特產品銷售，展售包含柑橘、蜜蘋果、柿子、菇類等多種農特產品，同時也銷售花卉，民眾來花毯節除可欣賞花海，還可以購買享用在地農產品。


觀旅局表示，今年主花毯種植3萬株草花，高16米、約5層樓高，活動期間每個整點都會帶來精采萬分的機械動態秀，花毯節展區以20萬株花卉打造，呈現台中花卉軟實力及幸福城市形象，誠摯邀請全國民眾與親愛的家人朋友共同前來，一同感受立體花毯帶來的震撼，以及台中花都的幸福感。


觀旅局長陳美秀表示，此屆花毯節挑戰非常艱鉅，從無到有耗時3個多月，期間歷經3次颱風及數次豪雨，全靠專業工程人員及花農組成的團隊克服，挑戰史上最大的主花毯。此外，今年還規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染特色的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者，以及代表智慧農業的大地巨人，展區故事主軸皆彰顯新社在地發展歷程與觀光優勢。


觀旅局提醒，今年展區停車場車位有限，為避免車輛湧入塞車影響遊客出遊興致，市府已規劃免費的接駁專車服務，有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，接駁車前往展區服務時間自上午8時至下午2時30分；回程服務時間為上午10時至下午5時，請民眾多加利用大眾運輸工具前往展區。更多活動詳情可至「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書查詢。

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