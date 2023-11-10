馬英九支持全民調！黃暐瀚揭「3大理由」：柯文哲沒理由不接受
前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜雙雙贊同，以藍白合以全民調決定，民黨總統參選人侯友宜與國民黨中央採用「侯柯配」或「柯侯配」，由贏的組合參選，資深媒體人黃暐瀚則點出馬英九希望全民調的3個理由；首先，這個遊戲規則是柯文哲所提出，沒有理由不接受；第二，唯有全民調，才能說服「中間選民」；第三，馬對侯民調勝出有信心，勇敢比下去，「侯柯配」自然能成。
記者孫唯容／綜合報導
黃暐瀚表示，距離11月20日總統登記剩最後10天，馬英九放大絕，請辦公室執行長蕭旭岑在節目中公開呼籲「侯柯全民調」，背後原因有3個，一來，這個遊戲規則是柯文哲所提出，沒有理由不接受；二來，唯有全民調，才能說服「中間選民」；三來，馬對侯民調勝出有信心，勇敢比下去，「侯柯配」自然能成。不過，由於這說法與這段時間朱立倫和侯友宜的說法相差太多，後續就看他們是否接受。
黃暐瀚指出，最近朱主席到地方邦國民黨立委參選人站台的時候，很多人當面詢問朱主席：「可否讓柯文哲幫我站台」？這也讓蕭旭岑擔心，侯柯萬一配不成，立委還各選各的，甚至禁止柯文哲幫忙站台。那麼不只總統這局堪慮，連立委選情，都將大受影響。