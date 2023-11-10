台中國際花毯節　交通管制路段、時間報您知

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交通局長葉昭甫指出，新社的道路路幅較為狹窄，且通往新社區的主要道路僅有台3線與東山路，為維護活動期間車流運行順暢，活動期間進行會場周邊道路管制，規劃協興街與興義街為行人徒步區，提升遊客的賞花品質；協興街、東北側平行協興街部分路段則規劃單行道管制，避免車流動線交織，維護行車安全。
交通局表示，為確保接駁車運行順暢，特別規劃平假日華豐街(華豐三街至協興街)、假日興中街(東山街至華豐街)及華豐街(興中街至華豐三街)為接駁車專用道，僅供接駁車優先通行，並由現場交管人員視實際交通情況，彈性調整相關管制作為及時間，請用路人遵循並留意管制路段。
另外，交通局也提供最佳的賞花交通攻略，外縣市遊客可由三義交流道藉台3線經東勢至新社花海會場，避開主要壅塞道路也可順道一遊東勢；搭高鐵來的民眾可轉乘捷運至松竹站後搭乘松竹線前往展區；坐火車來的民眾可於豐原站或松竹站下車後，轉乘豐原線或松竹線接駁車前往，而自行開車的民眾則可選擇搭乘太原線、東勢線(假日服務)及會場環線(假日服務)等3條接駁路線，停車後轉乘接駁車進入展區。
葉昭甫說，為讓民眾搭乘便捷的交通服務，交通局不分平、假日規劃豐原線、太原線及松竹線免費接駁服務，假日再加碼東勢線及會場環線(展區巡迴路線)，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日20-30分/班；假日15-20分/班，採坐滿即發，民眾不必擔心候車過久及塞車的問題，輕鬆搭接駁車賞花趣。
此外，交通局也在展區外圍規劃8處花海專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務，鼓勵民眾多加利用大眾運輸前往花海展區，避免違規停放車輛，與市府攜手合作維護交通，一同享受山城慢活的幸福體驗。