到高雄參加Coldplay演唱會別開車！交通措施看過來

台中國際花毯節　交通管制路段、時間報您知

▲023新社花海、台中國際花毯節交通管制措施(圖／交通局提供2023.11.10)
▲023新社花海、台中國際花毯節交通管制措施(圖／交通局提供2023.11.10)

記者柳榮俊/台中報導

全台最大的花卉活動2023「新社花海暨台中國際花毯節」(11)日登場，連續23天帶來萬紫千紅的精彩遊程。台中市政府交通局表示，國內外朋友引頸期盼這場花卉饗宴，預期會吸引大批人潮前來賞花，為確保會場周邊交通順暢，活動期間將進行周邊道路管制，交通管制時間自明日至12月3日止，上午8時至下午17時，共計23日，請民眾與市府合作攜手維護交通。

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局長葉昭甫指出，新社的道路路幅較為狹窄，且通往新社區的主要道路僅有台3線與東山路，為維護活動期間車流運行順暢，活動期間進行會場周邊道路管制，規劃協興街與興義街為行人徒步區，提升遊客的賞花品質；協興街、東北側平行協興街部分路段則規劃單行道管制，避免車流動線交織，維護行車安全。


交通局表示，為確保接駁車運行順暢，特別規劃平假日華豐街(華豐三街至協興街)、假日興中街(東山街至華豐街)及華豐街(興中街至華豐三街)為接駁車專用道，僅供接駁車優先通行，並由現場交管人員視實際交通情況，彈性調整相關管制作為及時間，請用路人遵循並留意管制路段。


另外，交通局也提供最佳的賞花交通攻略，外縣市遊客可由三義交流道藉台3線經東勢至新社花海會場，避開主要壅塞道路也可順道一遊東勢；搭高鐵來的民眾可轉乘捷運至松竹站後搭乘松竹線前往展區；坐火車來的民眾可於豐原站或松竹站下車後，轉乘豐原線或松竹線接駁車前往，而自行開車的民眾則可選擇搭乘太原線、東勢線(假日服務)及會場環線(假日服務)等3條接駁路線，停車後轉乘接駁車進入展區。


葉昭甫說，為讓民眾搭乘便捷的交通服務，交通局不分平、假日規劃豐原線、太原線及松竹線免費接駁服務，假日再加碼東勢線及會場環線(展區巡迴路線)，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日20-30分/班；假日15-20分/班，採坐滿即發，民眾不必擔心候車過久及塞車的問題，輕鬆搭接駁車賞花趣。


此外，交通局也在展區外圍規劃8處花海專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務，鼓勵民眾多加利用大眾運輸前往花海展區，避免違規停放車輛，與市府攜手合作維護交通，一同享受山城慢活的幸福體驗。

台中國際花毯節　盧秀燕保證美不勝收

中市老宅設置電梯補助　議員批：看得到吃不到

中市烏日區人口破8萬　民政局長贈3位幸運兒好禮

新社花海停車空間有限　交通局：先查詢剩餘車格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞