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2023新北市玄天上帝文化祭　雙11三重大都會公園熱鬧登場

▲2023新北市玄天上帝文化祭啟動儀式合影。（圖／品牌提供）
▲2023新北市玄天上帝文化祭啟動儀式合影。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

「2023新北市玄天上帝文化祭」將於11月11日至19日在三重大都會公園原住民主題園區熱鬧登場， 10日舉行記者會為活動揭開序幕，文化祭規劃踩街遶境、趣味競賽、七星平安橋及孝親等活動，並有掌中戲及水錦歌劇團精彩演出，為民眾帶來豐富藝文饗宴。適逢國片《車頂上的玄天上帝》上映，並將恭迎玄帝到電影院觀賞，劇組19日也會到紅壇參拜，祈願票房長紅。

民政局長林耀長表示，「新北市玄天上帝文化祭」活動自103年首度辦理，迄今已第9屆，今年由新北市道教玄天上帝會及值年宮廟三重威天宮，邀請全台供奉玄天上帝宮廟逾150間宮廟、300尊神尊會香新北賜福，透過道教科儀、民俗文化藝術展演、關懷弱勢等系列活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道等信仰文化，邀請民眾同來祈福、看戲做公益。

新北市道教玄天上帝會理事長林文彬表示，今年文化祭自11月17至19日連三日辦理祈福法會，現場並設置七星平安橋，民眾過平安橋即送平安糕。新莊中醫藥養生藥膳協會17日下午2點，將於活動現場提供限量500份藥燉排骨，讓信眾補補身子;19日在三重區祈安賜福遶境踩街，全台300尊神尊聯合賜福，沿途發送平安糕、平安餅，並有藝陣匯演及鑽轎腳活動，歡迎民眾擺設香案迎神。

此外，為倡導民俗技藝並發揚傳統藝術文化，特別邀請龍五洲掌中劇團11月11日至11月19日及水錦歌劇團11月15日至11月19日在活動場地，每日下午及晚間展演玄天上帝故事，讓大家透過戲劇，更瞭解、貼近玄帝文化。

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▲起動記者會由女子國樂團皇媂樂團帶來精湛演出。（圖／品牌提供）
▲起動記者會由女子國樂團皇媂樂團帶來精湛演出。（圖／品牌提供）
適逢國片《車頂上的玄天上帝》於活動期間上映，並將恭迎玄帝到電影院觀賞，感念祂為信眾帶來的人生信念。新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏說，世事無常，需要信仰安定人心，也需要一部好電影撫慰人心，導演黃文英期許透過信仰與影片，帶大家找到更好的自己，陪伴度過困頓時刻。

三重威天宮宮主洪詠傑表示，玄天上帝事親至孝，將辦理孝親活動推廣玄帝孝道精神，藉由奉茶、尊親按摩等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵大家「孝敬莫等待，行善要及時」。

▲11月19日300神尊三重祈安賜福遶境踩街路關圖。（圖／品牌提供）
▲11月19日300神尊三重祈安賜福遶境踩街路關圖。（圖／品牌提供）
另外，也以「玄天上帝文化祭」為主題，邀請國小學生寫生，讓小朋友們畫出心中的玄帝模樣，新北市道教玄天上帝會並將為每位參加者捐款10元予公益團體，同時邀請公益團體設攤及辦理捐血活動，讓文化祭更具公益涵量，民眾捐血即送全聯禮券，歡迎踴躍參與，詳細活動資訊，請上民政局官網查詢。

(新北市政府民政局廣告)

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