2023新北市玄天上帝文化祭　雙11三重大都會公園熱鬧登場

民政局長林耀長表示，「新北市玄天上帝文化祭」活動自103年首度辦理，迄今已第9屆，今年由新北市道教玄天上帝會及值年宮廟三重威天宮，邀請全台供奉玄天上帝宮廟逾150間宮廟、300尊神尊會香新北賜福，透過道教科儀、民俗文化藝術展演、關懷弱勢等系列活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道等信仰文化，邀請民眾同來祈福、看戲做公益。
新北市道教玄天上帝會理事長林文彬表示，今年文化祭自11月17至19日連三日辦理祈福法會，現場並設置七星平安橋，民眾過平安橋即送平安糕。新莊中醫藥養生藥膳協會17日下午2點，將於活動現場提供限量500份藥燉排骨，讓信眾補補身子;19日在三重區祈安賜福遶境踩街，全台300尊神尊聯合賜福，沿途發送平安糕、平安餅，並有藝陣匯演及鑽轎腳活動，歡迎民眾擺設香案迎神。
此外，為倡導民俗技藝並發揚傳統藝術文化，特別邀請龍五洲掌中劇團11月11日至11月19日及水錦歌劇團11月15日至11月19日在活動場地，每日下午及晚間展演玄天上帝故事，讓大家透過戲劇，更瞭解、貼近玄帝文化。
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三重威天宮宮主洪詠傑表示，玄天上帝事親至孝，將辦理孝親活動推廣玄帝孝道精神，藉由奉茶、尊親按摩等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵大家「孝敬莫等待，行善要及時」。
另外，也以「玄天上帝文化祭」為主題，邀請國小學生寫生，讓小朋友們畫出心中的玄帝模樣，新北市道教玄天上帝會並將為每位參加者捐款10元予公益團體，同時邀請公益團體設攤及辦理捐血活動，讓文化祭更具公益涵量，民眾捐血即送全聯禮券，歡迎踴躍參與，詳細活動資訊，請上民政局官網查詢。
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