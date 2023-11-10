最愛娃娃被上吊！虎斑貓不懂急哭猛跳 出喵拳想救它：我來了別怕
我的娃娃受委屈了呀！一名虎斑貓的飼主最近發現家中貓貓發生一件有趣的事件，因為自己把愛貓最喜歡的娃娃拿去清洗曬乾，結果虎斑貓不懂，以為自己最愛的玩偶「被上吊」卡住，緊張的在曬衣架下面跳來跳去，甚至用可愛喵拳去搶救娃娃，讓飼主笑到不行。
記者張嘉哲/綜合報導
一名推特網友「MiniraDiary」養了一隻虎斑貓名為米尼拉（Minira），而米尼拉在睡覺的時候，最喜歡抱著一個動物娃娃一起入眠，但飼主覺得最近動物娃娃有點髒，於是趁著米尼拉不注意將該娃娃拿去清潔，然後把它掛在曬衣架上面。
殊不知，米尼拉最終還是發現自己的動物娃娃不見，開始在家中急尋，最後找到時米尼拉一開始一臉不懂的看著自己的動物娃娃，被頭下腳上懸空的掛在曬衣架上，看得牠十分的緊張，淚眼汪汪的看著愛物，甚至還站立起來一直跳來跳去，用可愛喵拳想要把娃娃撥下來，讓飼主哭笑不得。
貼文曝光後，吸引將近10萬人按讚，不少網友紛紛回應「貓貓都快哭出來了，是真愛」、「貓貓：不要怕同伴！我來救你了」、「好好笑，可能覺得是同伴被上吊，太可愛了」、「真的有夠擔心的樣子，好可愛啊」、「貓貓真的很容易讓人融化耶，太可愛了」。
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