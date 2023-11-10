遠離黃牛與門票詐騙 高市警拍片提醒購買二手票券陷阱多
三位女同事，開心地出遠門前往演唱會會場，沒想到，驗票時卻遭工作人員打臉買到的是假票，讓她們心情超解嗨，破口大喊「假的?」每到演唱會就會有許多網路詐騙、黃牛事件傳出，高市警局今(10)日特別推出1部逗趣的網路購票類型的反詐騙短片，提醒民眾網路購買二手票券詐騙套路陷阱多，應多加留意。
記者郭凱杰／高雄報導
影片一開始場景設定為辦公室，3位女同事吃著零食相約追星參加演唱會，才正愁買不到門票時，突然把腦筋動到臉書上的讓票社團尋票，雖然她們一度產生懷疑擔心沒保障，卻誤認為二手票券以面交的方式購買，足以保證不會被騙，這也是許多普羅大眾的真實寫照，總是在自認為安全的情況下掉入陷阱。
面交取票後，她們便歡欣鼓舞、開心地出遠門前往演唱會會場，沒想到，驗票時卻遭工作人員打臉買到的是假票，讓她們心情超解嗨，破口大喊「假的?」失望情緒溢於言表。本部影片角色全由旗山分局員警擔任，且均為素人第一次演戲，即有不錯的「笑」果，加上簡潔的劇情安排，展現出警察同仁的活力與演技，讓影片更生動有趣且容易理解。
高市警局提醒，常見的詐騙手法會透過臉書或LINE進行交易，不僅完全沒有保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，則糾紛求助無門，民眾購買票券應至有公信力的平臺、窗口購買，拒絕來路不明的票券，匯款前仔細確認交易對象及商品，或等真的拿到門票確認真偽後再付款。尤其現在詐騙技術純熟，所有購票證明、身分證都可能造假，建議最直接的方式就是「拒絕向陌生人購買」