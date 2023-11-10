小甜甜認愛被罵翻！偕新歡手比愛心放閃 「誰都值得有幸福」
39歲女星小甜甜（張可昀）3月與前夫宋晉賢離婚，雙方互控家暴、虐狗，目前仍有官司進行中，告別前段婚姻僅8個月，她就有了新歡，被拍到與壯碩男牽手逛街，日常生活形影不離，看似正在熱戀中，事後透過經紀人大方公開認愛，網友反應兩極，她今（10）日在IG分享心情，感謝外界的祝福，甚至是無情的謾罵，坦言「誰都值得有幸福與被祝福」，期待第二春降臨。
記者江芷稜／綜合報導
小甜甜曬出一張手比愛心的圖案，疑似是和緋聞對象一起放閃，她以樂觀面對輿論，「謝謝這幾天新聞底下所有留言的謾罵！所有的批評，不祝福，指教，甚至更難聽的話語！我相信只要是人，都會有感受有血有淚也有痛，但我說過我們只需要對自己和老天爺負責，所有一切祂說了算，所有的一切是是非非更都在祂眼裡清晰可見，我把每一樣生活中的獎勵都當作祂覺得是時候給予的禮物」。
由於與張峰奇、宋晉賢戀情都以撕破臉收場，這次小甜甜再擁新歡，許多人不看好，她透露這幾天在路上收到很多路人的祝福，給予熱情鼓勵，暖心送上西瓜汁、雞排，像是一劑強心針，讓自己毫無畏懼；另也遭遇很多鍵盤俠留言謾罵，她也自嘲酸民花這麼多時間留言，也是非常辛苦。
作為單親媽媽的小甜甜，仍很期待第二春，前夫祝福她新歡「人生中大獎」酸度破表，她勉勵其他有相同遭遇的女性，無論哪種模樣、背景，只要夠勇敢善良真誠都值得愛人與被愛，「只要我可以我相信沒有人不可以，一定要加油喔！誰都值得有幸福與被祝福，謝謝愛我這些人」。
好友熊熊留言「見不得人好的人很多，無需理會，直接封鎖刪除，不要影響自己的心情，加油，我們處女座都是很抗壓的，不會被打倒」，網友鼓勵她離婚婦女也可以找到幸福，不用太在意網友看法，她豪邁回應「有些人覺得你不配，但世界誰沒有任何人不配」！