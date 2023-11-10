NVIDIA雙11GeForce RTX 40系列限時優惠　輕鬆升級RTX就趁現在

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雙11期間，NVIDIA與合作夥伴共同推出的限時優惠包括GeForce RTX 40系列筆記型電腦、NVIDIA Studio筆記型電腦和桌上型電腦，是玩家與創作者體驗終極效能、光線追蹤和人工智慧技術的最佳時機。
GeForce RTX 40系列顯示卡為玩家帶來逼真的光線追蹤繪圖，與人工智慧驅動的DLSS技術，提供倍增的效能與優異的影像畫質。現已有超過450款RTX加速的遊戲與應用程式，包括最新的《心靈殺手（Alan Wake 2）》、《電馭叛客 2077：自由幻局（Cyberpunk 2077: Phantom Liberty）》和《暗黑破壞神® IV（Diablo IV）》等熱門大作。
除此之外，NVIDIA Reflex能為競技類遊戲玩家提供最低延遲度和最佳反應速度。在前十大競技射擊類遊戲中，有九款遊戲支援NVIDIA Reflex，包括即將上市的《決勝時刻®：現代戰爭III 2023（Call of Duty: Modern Warfare III）》、《絕對武力2（Counter-Strike 2）》和《鬥陣特攻2（Overwatch 2）》等遊戲。
另外，專為創作者打造的NVIDIA Studio筆記型電腦和桌上型電腦運用領先業界的RTX GPU搭配獨家驅動程式，提升創作應用程式的效能與功能，並提供Studio專屬工具套件，包含用於先進3D設計與模擬協作的NVIDIA Omniverse 平台、運用AI臨摹風景的NVIDIA Canvas及增強音訊和視訊效果的NVIDIA Broadcast，讓創作者可更有效率地完成各類創意專案。
把握雙11限時熱賣優惠 快速升級GeForce RTX 40系列
雙11購物季期間，NVIDIA與各家合作夥伴推出限時優惠的精選型號包括：
＊MSI Katana 15.6吋GeForce RTX 4070 i7電競筆電：限時特惠價44,900元。
＊ASUS ROG Strix G16 GeForce RTX 4080電競筆電：驚喜優惠價72,999元。
＊Acer Nitro5 AN515-58-52GX 15.6吋GeForce RTX 4060電競筆電：滿血規格29,999元。
ASUS i5 十核 GeForce RTX 4060 「天武殺手」電競電腦：雙11只要19,999元。
GIGABYTE B760「吞日龍吟」I5十核GeForce RTX 4070 Ti電競效能電腦：隨心所欲體驗強悍效能，只要44,900元。
欲知更多加碼贈禮或優惠內容，筆電產品請參考GeForce RTX佳節優惠專頁或MOMO 購物網 、PChome 24小時購物、Yahoo奇摩購物中心，DIY PC產品請參考MOMO 購物網、PChome 24小時購物等各大銷售通路升級優惠專頁。