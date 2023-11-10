網友看完《進擊的巨人》結局學吉克吶喊：我是自由的　下秒提離職

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下有劇透，慎入！！！
以下有劇透，慎入！！！
大結局中，原本跟艾連聯手解放「地鳴」的吉克意識被喚醒，他想開也決定放下一切，調皮探出頭跟里維打招呼，吉克說：「你不是一直想見我嗎？里維，雖然我是一點都不想見到你啦！」話才說完，里維不管他是艾連的哥哥還是要拯救大家，1秒就拿下吉克的頭，2人多集恩怨終於落幕。
吉克決定重生，讓觀眾深深有感，有網友在DCARD表示朋友進入大企業公司，雖然薪水數字不差，但工時卻很逼人，前輩跟主管又愛擺姿態不做事，「昨天跟他一起在家看完進巨最終章，我哭的一把鼻涕一把眼淚，他只是淡定的走回房間，然後隔天就傳訊息給我說 ：『我是自由的』，然後就按下去了，這樣是不是會太衝動了？畢竟現實跟動漫一定有很大的差距」，最後結局也反轉，該網友就是提離職當事人，他開心表示：「再見了爛公司、爛同事、爛主管！」
眾網友非常敬佩當事人提離職的勇氣，甚至開玩笑表示：「走之前沒發動地鳴嗎？」、「開心就好，工作可以再找！」
《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台收看。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁