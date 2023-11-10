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好市多雙11最後倒數！衛生紙折180元、iPad也降價　滿萬折千限1天

▲好市多雙11購物節，舒潔頂級三層衛生紙三串「狂降180元」，折價後每串339元。（示意圖／金百利克拉克提供）
▲好市多雙11購物節，舒潔頂級三層衛生紙三串「狂降180元」，折價後每串339元。（示意圖／金百利克拉克提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多雙11線上購物節，即起至11月12日倒數最後3天，必買除了有現折180元的舒潔衛生紙外，還有Apple Watch現折3600元、iPad mini 折700元，趁著11月11日當天消費滿1萬1000元，輸入優惠折扣碼再現折1100元，不想黑五到場人擠人，可得把握這波線上專屬優惠。此外，家樂福也歡慶雙11，即起推出麝香葡萄買2送1，香菇、青江菜、雪花牛買1送1必搶。

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好市多「1111線上購物節」最後倒數3天，提供千項商品價格下殺優惠外，11月11日當天線上購物滿1萬1千元，帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1千100元，憑Costco富邦聯名卡及黑鑽卡還可以再獲得最高5%消費回饋。

📍盤點「好市多1111線上購物節」必囤熱銷商品：

◾舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入（三串），原價1199元現折180元、特價1019元

◾滿意寶寶 瞬潔乾爽紙尿褲 XXL號 120片，原價1349元現折130元，特價1219

◾Ito-En 伊藤園 濃綠茶 530毫升 X 24瓶，原價509元現折105元、特價404元

◾Jax CoCo 純天然青椰子水 1公升 X 6入，原價499元現折90元、特價359元

◾Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 64GB Wi-Fi，原價15799元現折500元、特價15299元

◾Apple iPad mini (第6代) 8.3吋 256GB Wi-Fi，原價20699元現折700元、特價19999元

◾Apple Watch S8 (GPS + 行動網路) 45公釐不鏽鋼錶殼，米蘭式錶環，原價23499元現折3600元，特價19899元

▲好市多1111線上購物節，從11/6起跑為期7天，祭出千項線上商品優惠，還有滿萬折千活動。（圖／好市多提供）
▲好市多雙11線上購物節倒數3天，祭出千項線上商品優惠，還有滿萬折千活動。（圖／好市多提供）
家樂福今起至11月12日週末假日大加碼，包括鍋物、湯底、油品、罐頭、餅乾零食、飲料、個人清潔、清潔用品、衛生紙等品項商品，祭出百件商品優惠，包括麝香葡萄買2送1；小白菜、青江菜、香菇、牛肉片買1送1

📍家樂福雙11必買清單一次收：

◾日本長野縣麝香綠葡萄（350克）原價369元買2送1

◾inLove Caf’e黑糖脆脆熱拿鐵65元買1送1

◾履歷香菇（350克）99元買1送1

◾履歷小白菜／青江菜（約250克）32元買1送1

◾冷凍美國牛雪花／火鍋片（約250克）250元買1送1

◾得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽x3包，原價144元買1送1

◾春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙FSC 120抽x10包，原價323元買1送1

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