雙11優惠沒比較便宜！內行激推「2比價神器」 一秒揭穿電商陰謀
雙11購物節明（11）日即將登場，所有電商平台祭出超殺優惠搶客，民眾也等著一年一度採購省錢。但不少人擔心，部分店家只是先將商品售價調高，在雙11當天再降價，營造出「跳樓大拍賣」的氛圍，騙取消費者誤以為撿到便宜，就有內行人推薦2個比價神器，只要貼上網址就能看見所有價格歷史紀錄，若是有商品打折反而比平常更貴，消費者一眼就能看穿其中詭計。
記者賴禹妡／綜合報導
比價網站可以透過歷史價格追蹤功能查出商品價格漲幅，許多人發覺，部分商品價格其實是週期性調漲、降價，即使在雙11購物節，限時搶購的商品價格還是和平常差不多，因此建議大家在下單前可以先參考歷史價格。
比價神器1：TWBuyer
在TWBuyer中，只要輸入商品網址，就可以查出該樣產品的歷史價格，最久遠可以追溯到2020年，但能查詢的電商平台有限，僅適用於PChome、Momo、Yahoo、udn，其他網站目前仍無法查詢。
比價神器2：BigGo Bot
只要在LINE及Telegram中加入BigGo Bot好友，並在聊天室對話框中傳送商品連結，就能看到商品歷史價格波動，最遠可追溯至2年，且可以查詢的電商平台更多，不只PChome、Momo、Yahoo，還有蝦皮購物等。
不過，雖然比價網站能夠快速方便查詢商品歷史價格，但同時也有人指出，「歷史價格功能可能沒想像的好用，各廠商為了掩蓋漲價的事實，會一直改規格和組合」。