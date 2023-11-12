今日來講股／鮑爾「放鷹」別怕　新一周「防禦股」這2族群降風險

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但鮑爾9日「放鷹」，表示如果有需要抑制通膨，央行將「毫不猶豫」進一步升息，丁彥鈞認為，看起來美國還是會維持高利率一段時間，所以美國公債殖利率又上升，進而造成美股走跌，台股也跟著摔。
丁彥鈞表示，近期台股表現可以從美國利率政策搭配美國期公債殖利率來看，台股之前從高點跌到萬六時，新台幣一直走貶，外資站在賣方，直到最近新台幣止貶，台股又跟著回升，其實都跟美國利率有關。
丁彥鈞指出，如果美國市場預期升息機率大降，10年期公債殖利率預期下降，一旦利率下降，就是公債的價格的上漲，在比價效應下，公債就比較沒有吸引力，外資就會把錢轉進台股，台股大盤走升的機會就高。但如果美國利率上揚，公債價格下降，殖利率上升，資金就會賣出台股、回去買美債，將會造成新台幣貶值、台股大跌。
他說，其實台股表現都跟美國利率政策與公債殖利率有連動，短期最重要因素還是聯準會的態度與鮑爾的談話，是左右台股的關鍵。雖然有時候大家會看整體景氣或是地緣政治風險等因素，但目前狀況是景氣緩慢復甦、台股長線看多沒有什麼問題，且戰爭也是已知的，台股短線還是深受利率政策的影響，尤其不確定12月會不會升息或是升息循環結束之下，現階段市場仍存在分歧點。
針對新一周台股表現，丁彥鈞表示，由於之前台股一次反彈700多點，因此短線上修正100、200點的機會很高，預期台股走勢仍將呈現震盪整理的格局。而在這樣的盤勢下，他建議鎖定「防禦型」股票比較保險，像是近期大盤表現差強人意，但營建類股指數創高。
丁彥鈞表示，主要是「青年安心成家購屋貸款」8月試行，帶動整體買氣，房地產成交量都出來了，且銀行承做的放款金額也創高，他認為營建股短線上還有機會，尤其第4季是營建股入帳高峰，短期有營收獲利表現，以及明年股利不錯的，股價都會相對抗跌。
另外，金融股雖然去年歷經俄烏戰爭、美債下跌以及防疫保單賠償金額超乎預期等因素，獲利變差，但也因為低基期，即便今年有些逆風但仍可望拿下好成績，許多金控獲利都創歷史新高，今年獲利佳也可望帶動明年股利，有殖利率保護，相信股價會相對抗跌，尤其是美國高利率，銀行若是美元放款占比高的，獲利又會更好，且不只好今年與明年，由於美國高利率可能維持一段時間，因此這些美元放款占比高的金融業，預期股價會有好的表現空間。
還有航空業，由於國際油價近來回落，燃料成本下降，自然預期會帶動航空業表現，短線也有機會，投資人可以留意。至於電子業部分，投資人關注輝達與英特爾可望迴避美國對中國的晶片禁令，可能推出降規版或專用版，丁彥鈞卻不那麼看好，認為要實際貢獻在營收獲利上還得一段時間，從研發到推出到貢獻營收「還得再等等」，做短線跌深反彈還可以，但強調應該沒有大波段上漲行情，還不如關注現階段確實因接到大單而有營收貢獻的個股們。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。