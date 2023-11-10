財務永續成難題　高發會發起提案檢討菸捐政策

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政策需求不斷增加、醫療支出不斷上升，衛福部長薛瑞元11月8日備詢時表示，衛福部計畫動用6億元健保安全準備金，規劃診所補助方案；此外病友團體及立法院厚生基金會共同倡議的癌症新藥基金，其財源目前暫定由健保總額支出，相關舉措不免使各界產生排擠資源的疑慮。不僅如此，衛福部次長王必勝今年7月表示，為穩定健保財務，將額外撥補資源挹注健保基金，2023年由公務預算撥補240億元；2024年則由疫後特別預算撥補200億元。對此，高發會指出政府應通盤檢討整體社福財政，而非透過公務預算或特別預算，挖東牆補西牆。
高發會長期關注社福議題 提案定期調漲菸捐
高發會長期關注社福議題，尤其重視台灣高齡化的健康政策發展，因台灣即將在2025年邁入超高齡社會，但台灣老人的健康品質卻亮起紅燈，有將近10%的老人是在失能、臥床、慢性病纏身的情況下走完人生最後一哩路。對此各政黨總統候選人雖陸續提出醫療健康政策，但都未重視財務永續的關鍵問題。
有鑑於此，高發會於11月7日在國發會公共政策網路參與平臺發起「社福支出預算創新高，但錢從哪裡來？政府應調漲菸捐並考慮課徵新捐」提案，其中提及菸捐收入有一半都撥入健保安全準備金，若菸捐調漲5元，政府每年至少可以多收90億元，這13年菸捐收入就有機會增加1170億元，增加的收入可以使健保財務變得更加穩定，也能用於更多的社福政策。
提案遇選舉將暫停附議 高發會呼籲民眾附議提案 為自己的權益發聲
高發會的提案適逢總統大選，根據《公共政策網路參與實施要點》的規定，提案附議將在11月15日至2024年1月13日暫停，但公共政策網路參與平臺的提案需要5000人以上的附議才能促使政府部門公開回應。高發會呼籲關心健保、長照等社福議題的民眾一起來附議，監督政府的同時，也為自己的權益發聲。
提案附議