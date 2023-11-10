特企／星巴克節日限定　人氣熱銷「太妃核果拿鐵」重磅回歸

喜歡喝黑咖啡的消費者，在這時刻就用「節日綜合咖啡豆」與「節日綜合濾掛咖啡」溫暖你的心。還有期間限定星巴克經典熱銷「白巧克力風味摩卡咖啡」與暖心甜蜜的「海鹽焦糖可可粉」溫暖回歸，療癒居家放鬆的每一刻。另外，限量版「星巴克節日精選禮物盒」，精選太妃核果風味拿鐵及2款特選即溶系列的人氣口味，加碼送出精緻可愛的節日限定鑰匙圈，邀請你在歲末年終向重要的人獻上最暖「星」祝福！
必喝「星」風味 在家即享門市同款「太妃核果風味」還能專屬客製
「星巴克太妃核果風味拿鐵」是每年聖誕節前夕，許多星粉們都會敲碗期待超人氣品項，濃濃的太妃糖與迷人的烘烤核果香氣，絕對是冬天不能錯過的甜蜜幸福滋味！懶得出門的咖啡控們也不用擔心！星巴克家享咖啡將「太妃核果風味拿鐵」化身為即溶隨手包，只要加入熱水，在家輕鬆就能做出聖誕佳節經典暢銷風味飲品；喜歡濃郁奶香的咖啡控們，可以額外再加入溫牛奶讓香醇風味大大升級，香醇咖啡配上綿密奶泡，隨之而來香甜馥郁太妃糖、溫暖烘烤核果香氣，創造療癒感十足的多層次口感；想要濃醇再升級，只要加入星巴克家享咖啡-特選即溶黑咖啡，獨立包裝、每條就是一份濃縮，讓濃厚咖啡氣息在舌尖綻放，在家也能喝到門市同等客製風味！
使用咖啡膠囊的愛好者，也能在家輕鬆享受一鍵品飲，選用「太妃核果風味拿鐵膠囊（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」，不需額外添加牛奶，即可享用帶有綿密奶泡的香甜滑順咖啡，在家輕鬆煮出美麗漸層經典佳節美味。不僅話題熱銷商品回歸，本次更推出全新「太妃核果風味黑咖啡膠囊（適用 Nespresso咖啡機）」，帶有太妃糖和烘烤核果香氣的風味黑咖啡，單喝即有濃濃太妃核果風味，也適合沖煮後加入牛奶享用。
「節日限定綜合咖啡系列」黑咖啡愛好者也能享受節慶風味早晨為自己沖煮一杯黑咖啡，是咖啡愛好者的幸福儀式，今年同步回歸的「節日綜合咖啡豆」、「節日綜合濾掛咖啡」，精選風味明亮以及帶迷人香料風味的拉丁美洲與印尼阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙、帶有香甜楓糖氣息，層次豐富且圓潤滑順，帶給味蕾飽滿的極致享受，在家也能享受節慶的歡愉氣息！
暖心必備巧克力 在家享受門市經典 幸福滋味提著走 限量禮盒收藏贈禮兩相宜
聖誕佳節腳步將至，餐桌上少不了暖心的熱巧克力，星巴克兩款期間限定熱銷風味驚喜回歸─「白巧克力摩卡風味咖啡（沖泡式）」享受白巧克力的甜美香氣，覆蓋上柔軟奶泡，呈現香醇滑順的迷人咖啡；「海鹽焦糖可可粉（沖泡式）」靈感同樣來自星巴克門市，將經典熱可可與海鹽焦糖完美結合，香氣撲鼻的香濃巧克力，搭配濃郁焦糖、巧妙點綴的海鹽，黃金比例調配出富含層次與深度的細膩口感，每一口都是難以抗拒的幸福滋味。
「星巴克家享咖啡節日限定系列」即日起已經於全聯、7-11、家樂福、Momo、蝦皮、博客來等各大實體與線上通路回歸熱售中！與星巴克門市同步開賣，在家也能享受「太妃核果風味拿鐵」。歡慶雙11檔期，11/11前於Momo下單「太妃核果風味拿鐵（沖泡式）」享四入優惠$499，滿額$888再現折$88，立刻入手享檔期優惠！另外在倍感溫馨的季節特別適合與親友相聚、傳遞溫暖祝福，「星巴克特選即溶節日精選禮物盒（沖泡式）」也將於11月中旬暖心上市，內含熱銷人氣王「太妃核果風味拿鐵2盒」、門市經典「焦糖瑪奇朵1盒」與「卡布奇諾1盒」，還有只送不賣的「星巴克節日限定鑰匙圈」，今年交換禮物這樣送就對了！歡聚聖誕為身邊重要的人，以及辛苦一年的自己，送上最暖「星」的祝福吧！
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