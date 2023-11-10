直擊／千人在西門町堵町田啓太！人群中竟然驚見「菅田將暉」

林依晨「嬰兒肥纏身」偷吃食物狂催吐　許瑋甯盼撕冷豔壞女人形象

▲TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇，林依晨（左二）透露曾受嬰兒肥之苦，只能偷吃食物再催吐；許瑋甯（右二）盼撕冷豔壞女人形象。（圖／文策院）
▲TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇，林依晨（左二）透露曾受嬰兒肥之苦，只能偷吃食物再催吐；許瑋甯（右二）盼撕冷豔壞女人形象。（圖／文策院）

記者黃雅琪／綜合報導

文策院TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇今（10）日登場，影后級女星林依晨、謝盈萱、許瑋甯擔任與談者，由Janet出任主持人，金獎級閃光陣容吸引200位觀眾滿場聆聽。林依晨透露曾抗拒「傻白甜」角色，受嬰兒肥（Baby Fat）所苦，吃完食物去催吐；許瑋甯以前反而很想演傻白甜，但都接到搶人男友的角色；謝盈萱談到走過外界議論的低潮，近期申請藝術家駐村計畫，獲選就會消失半年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林依晨在TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇上，透露曾受嬰兒肥所苦。（圖／文策院）
▲林依晨在TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇上，透露曾受嬰兒肥所苦。（圖／文策院）
關於曾有的低潮，林依晨透露有過很長一段時間受嬰兒肥所苦，一直接到「傻白甜」的角色，後來內心會困惑：「難道30多歲還要演這樣的角色嗎？」她甚至為了控制體態，不敢在經紀人面前吃飯；忍不住時會到超商買很多想吃的東西，各吃一口再去催吐。

▲許瑋甯分享從小就想當演員，初期的模特兒工作讓她獲得肢體學習。（圖／文策院）
▲許瑋甯分享從小就想當演員，初期的模特兒工作讓她獲得肢體學習。（圖／文策院）
許瑋甯笑說跟林依晨恰恰相反：「我很想演『傻白甜』，但我長得生人勿近，外型被覺得高冷，永遠只能演搶人家男友、不得善終的人。」林依晨認為，很多角色因為有了缺陷在鏡頭前面才是美麗的，這樣想來，也覺得自己身為演員，是不是不用一定要維持完美。

▲謝盈萱在文策院TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇，談到走過外界議論的低潮。（圖／文策院）
▲謝盈萱在文策院TCCF「演員之路-撕掉標籤與突破」論壇，談到走過外界議論的低潮。（圖／文策院）
講到突破，林依晨曾在當紅時暫停事業去英國讀書：「如果開車開很快、很爽，但也許很多風景看不到，任何選擇都有收穫，這不就是我們來的目的。去英國有被歧視、有被老師噹、要排隊買菜，每一件事都覺得很過癮。」

謝盈萱坦承一直想嘗試擔任舞台劇導演，也一直有在編劇：「但2、3年至今，生出來的東西還不能擺上檯面。我現在44歲開始進入另一個分水嶺，40到50歲，無論男女都要面對進入表演的下一個階段，也不是想休息，而是需要另一種充電。」她透露近期投遞了藝術家駐村企畫，希望能因而充電，但很怕沒上會很丟臉，如果上了就會消失；林依晨也透露，有劇本在醞釀中，期待未來跟大家見面。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

林依晨嬌羞認愛過周渝民！《流星花園》3帥全追過　獨缺這一位

林依晨曝母親「無私付出」養成正能量女神　打出一手人生好牌

林依晨周渝民大尺度床戲！仔仔自爆：我太猛　猴急跳過前戲直接上

林依晨《車頂上》激吻周渝民畫面曝！遭阮經天挖內心深處祕密

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞